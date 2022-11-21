ВСУ постепенно освобождают Луганщину: куда Россия перебросила огромные силы

Вооруженные Силы Украины постепенно освобождаются территорию Луганской области. Наши воины двигаются по направлению Сватово – Кременная.

Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, на направлении Сватово – Кременная ВСУ двигаются постепенно, но уверенно.

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Россия стягивает огромные силы в Белогоровку

Гайдай сообщил, что от Сватового до Кременной наши защитники шаг за шагом освобождают территории. Он напомнил, что уже освобождены 11 населенных пунктов.

Сообщается, что со стороны освобожденной Белогоровки ВСУ проводят больше оборонных действий. Там россияне не перестают атаковать населенный пункт.

Сергей Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области: смотрите видео

Как рассказал Гайдай, россияне рассматривают Белогоровку как собственный плацдарм для наступления, так и угрозу продвижения ВСУ в Лисичанск. Он добавил, что враг бросил огромные силы, чтобы захватить Белогоровку.

Карта боевых действий в Луганской области

Глава Луганской ОВА отметил, что Белогоровки по большому счету нет. Там не осталось ни одного дома, ведь все разбито до основания.

Какая ситуация в Луганской области