На Луганщине инициатива уже на стороне ВСУ: оккупанты вынуждены перейти в оборону
Россия стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области и для выполнения этой задачи бросила на фронт много живой силы. Однако захватчики столкнулись с сопротивлением ВСУ и терпят неудачу.
Сергей Череватый, спикер Восточной группировки ВСУ, в эфире телемарафона прокомментировал попытки оккупантов прорвать оборону наших воинов на Востоке. По его словам, у России достаточно живой силы для этого благодаря мобилизации, добровольцам и ЧВК.
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Оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ
Однако Сергей Череватый подчеркнул, что эти российские группировки не являются качественными. Свои слова он аргументировал тем, что оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ, имея преимущество.
Имея такие большие силы на Донбассе, они больше 4 месяцев не могут прорвать оборону в районе Бахмута и Авдеевки.
– сказал представитель Восточной группировки ВСУ.
Причем Череватый подчеркнул, что у оккупантов ничего не получается благодаря стойкости, мужеству и обученности ВСУ.
"Однако факт остается фактом – огромная группировка войск не может прорвать нашу оборону и выйти на оперативное пространство, чтобы занять Донецкую и Луганскую области", – добавил он.
Спикер Восточной группировки ВСУ рассказал, что в Луганской области противник терпит поражение и уже 12 населенных пунктов под флагом Украины.
Во многом там инициатива за нами и враг больше обороняется, чем пытается атаковать,
– заявил Череватый.
Какая ситуация в Луганской области
- В Институте по изучению войны считают, что после освобождения правобережья Херсонщины ВСУ могут начать контрнаступление в Луганской области. Украинские воины шаг за шагом вытесняют оккупантов, успевших занять оборону.
- Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что в Луганской области продолжаются тяжелые бои. В настоящее время Вооруженные Силы Украины оттесняют российских оккупантов вдоль трассы Сватово – Кременная.
- Гайдай информировал, что украинские военные медленно приближаются к Кременной и Рубежному. ВСУ недавно освободили село Макеевка в Луганской области, которое уничтожено почти полностью после россиян.
- Следует отметить, что Россия перебрасывает на Луганщину остатки своих опытных десантников.
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