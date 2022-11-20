На Луганщине инициатива уже на стороне ВСУ: оккупанты вынуждены перейти в оборону

Россия стремится полностью захватить Донецкую и Луганскую области и для выполнения этой задачи бросила на фронт много живой силы. Однако захватчики столкнулись с сопротивлением ВСУ и терпят неудачу.

Сергей Череватый, спикер Восточной группировки ВСУ, в эфире телемарафона прокомментировал попытки оккупантов прорвать оборону наших воинов на Востоке. По его словам, у России достаточно живой силы для этого благодаря мобилизации, добровольцам и ЧВК.

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Оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ

Однако Сергей Череватый подчеркнул, что эти российские группировки не являются качественными. Свои слова он аргументировал тем, что оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ, имея преимущество.

Имея такие большие силы на Донбассе, они больше 4 месяцев не могут прорвать оборону в районе Бахмута и Авдеевки.

– сказал представитель Восточной группировки ВСУ.

Причем Череватый подчеркнул, что у оккупантов ничего не получается благодаря стойкости, мужеству и обученности ВСУ.

"Однако факт остается фактом – огромная группировка войск не может прорвать нашу оборону и выйти на оперативное пространство, чтобы занять Донецкую и Луганскую области", – добавил он.

Спикер Восточной группировки ВСУ рассказал, что в Луганской области противник терпит поражение и уже 12 населенных пунктов под флагом Украины.

Во многом там инициатива за нами и враг больше обороняется, чем пытается атаковать,

– заявил Череватый.

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