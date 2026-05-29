Поздно, но сигнал хороший, – генерал об изменении тактики ВСУ на фронте

Украина переходит к подходу, при котором врага пытаются останавливать еще до выхода на линию боя. Речь идет об ударах по логистике, резервах и маршрутах, по которым Россия подтягивает людей, технику и боеприпасы.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что о такой тактике говорили давно, но разворачивали ее слишком медленно. По его словам, сейчас важно не просто бить по отдельным целям, а системно ломать всю цепь обеспечения противника.

Смотрите также Украина и Европа имеют "карты" для завершения войны с Россией, – Сибига

Изменение тактики ВСУ

О таком подходе в Украине говорили давно, еще со времен, когда на фронте параллельно обсуждали оборону и удары по слабым местам врага. Речь идет о работе не только по переднему краю, а по всей цепи обеспечения России там, где она еще не успела развернуть силы, прикрыть их ПВО и подготовить к бою.

Генерал армии объяснил как ВСУ системно меняют тактику на фронте: смотрите видео

Самыми уязвимыми здесь остаются железная дорога, автодороги, тягачи с бронетехникой, места скопления живой силы, техники и боеприпасов. В частности, это маршрут из России через оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей в Крым, который россияне используют для переброски всего необходимого своим группировкам.

Самый эффективный способ, кроме организации обороны на линии фронта, – это проведение таких операций, где враг действительно не ожидает и не готов. Это уничтожение по всем секторам логистики и их резервов,

– сказал Маломуж.

Для этого, по его словам, Украина имеет достаточно инструментов разведки: от партнерской космической и радиотехнической до радиоэлектронной, авиационной, дроновой, агентурной и фронтовой.

Это как раз та тактика, которую надо принципиально менять. И наконец мы этого добиваемся. Да, поздно, к сожалению, но это позитивный сигнал,

– подчеркнул генерал армии.

Если бить по этим узлам системно, к линии боевого соприкосновения не доходят ни живая сила, ни техника, ни боеприпасы, а уничтожать такие цели в тылу значительно легче, чем тогда, когда они уже рассредоточились, замаскировались и малыми группами продвигаются к украинской обороне.

Что происходит с российской логистикой на юге и в Крыму?

Украина усиливает удары по всей цепочке российского подвоза на оккупированном юге, и Мариупольский узел становится одним из самых слабых мест этой системы. Через него идет обеспечение Донецкого узла обороны и далее на Добропольское направление, поэтому удары по участкам Мариуполь – Таганрог и на север через Волноваху бьют не по отдельным машинам, а по всей схеме снабжения.

Трасса из Ростова-на-Дону через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь, Чонгар и Джанкой уже теряет устойчивость как одна из главных артерий сухопутного коридора в Крым. После ударов на этом участке у россиян уже появились задержки движения и проблемы с горючим, а самой уязвимой становится дорога от Чонгара до Джанкоя, где маршрут открыт и хорошо просматривается.

17 мая 2026 года Силы беспилотных систем сообщили, что начали ставить на дальнобойные дроны НУРСы и уже бьют ими по целям на глубине до 500 километров. Первыми подтвержденными целями стали узел стратегически защищенной связи Черноморского флота России и мобильная группа ПВО на временно оккупированной территории Крыма.

В ночь на 23 мая 2026 года в Джанкое прогремели 4 взрыва, после чего возле железнодорожных путей вспыхнул сильный пожар. Станцию "Джанкой" после атаки закрыли для посадки и высадки пассажиров, а поезда начали проходить ее без остановки; вероятно, под удар попал эшелон с топливом или военной техникой.