Адская ночь для оккупантов: ВСУ также ударили по базе ЧВК "Вагнера" в Кадиевке
У оккупантов в городе Кадиевка на Луганщине вспыхнул пожар. Враги говорят, что ВСУ ударили из реактивной артиллерийской системы HIMARS.
Соответствующую информацию и кадры начали распространять в местных телеграм-каналах, а также прокомментировали захватнические так называемые "власти". По их данным, в Луганской области ударили по вагнеровцам.
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Что известно об атаке по вагнеровцам
Телеграм-канал "Всевидящее ОКО. Украина" сообщил, что прилетело в штаб ЧВК "Вагнер". На опубликованных фото видно, что так называемый штаб оккупантов потерпел значительные разрушения.
Последствия атаки по вагнеровцам / Фото с телеграм-канала "Всевидящее ОКО. Украина"
По данным СМИ, жили россияне в гостинице "Гостевой дом Жданова".
Российские телеграм-каналы написали, что так называемый "сотрудник мэрии" заявил, что ударили по центральной части города Кадиевка, который оккупанты продолжают называть Стаханов, хотя Украина его переименовала в рамках декоммунизации.
"Попадание было в частный отель, он в районе центрального рынка. Сейчас он не работал. На месте уже работали спасатели, разбирали завалы", – сказал сотрудник мэрии.
Оккупанты жалуются из-за взрывов в Кадиевке / Скриншот Дениса Казанского
По данным российских телеграм-каналов, на месте уже работают спасатели, разбирающие завалы. Российские пропагандисты уже спешили прокомментировать инцидент.
В частности, заявили, что здание отеля разрушено и это случилось якобы из-за "удара ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS". Хотя наши военные еще не комментировали событие.
Последствия "хлопка" в Крыму и Кадиевке: смотрите видео
Хлопок в Крыму и Мелитополе
- Утром 10 декабря в казармах мобилизованных россиян в поселке Советское в Крыму произошел масштабный пожар. Предварительно известно, что там могли быть до 200 погибших "мобиков".
- Ответственность за инцидент взяло военное объединение украинцев и крымских татар "Атеш".
- Кроме того, громко было и во временно оккупированном Мелитополе. Там раздалось не менее 10 взрывов.
- По данным мэра города Ивана Федорова, предварительно поджарилось ориентировочно 200 оккупантов. Также много "трехсотых". Их везут в больницы Крыма, ведь в Мелитополе уже нет места.