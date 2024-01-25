Оккупанты жалуются на массовую ликвидацию их операторов FPV в Иловайске

Российские паблики сообщают, что 24 января ВСУ ударили по полигону в Иловайске. Более двух десятков российских военнослужащих отправились на концерт Кобзона.

Оккупанты утверждают, что по воинской части ударили ракетами HIMARS.

Смотрите также Нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе стал очередной целью СБУ

Могли погибнуть десятки оккупантов

Так, российские телеграм-каналы рассказывают, что вчера примерно в 15:00 во временно оккупированном Иловайске прогремели взрывы. Впоследствии они сообщили, что ВСУ атаковали воинскую часть в районе поселка Покровка.

По данным россиян, в результате удара погибли 24 военнослужащих. Также еще четыре получили ранения.

Местные источники отмечают, что Украина якобы ударила по скоплению операторов беспилотников.

Один из оккупантов рассказал, что могло стать причиной атаки. По его словам, начальник курсов проекта "Судный день" разослал через бот неизвестным людям координаты куда приезжать на подготовку. После этого по воинской части прилетели HIMARS.

Следует заметить, что официально ни российская, ни украинская стороны не подтверждали удар по операторам FPV в Иловайске.

Беспилотники СБУ атаковали нефтеперерабатывающий завод в Туапсе: что известно