Силы обороны готовы одновременно обороняться под Бахмутом и атаковать другие направления, – МВД
Украинские воины с начала осени успели провести успешные контрнаступательные операции по двум направлениям и уже ведут такие действия на третьем – Луганском. Тем временем россияне безуспешно несколько месяцев штурмуют Бахмут.
Украинские защитники были готовы к тяжелым боям, и не только враг укреплял свои позиции. Об этом в эфире 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.
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Украинские воины полностью готовы
Собеседник убежден, что силы обороны Украины готовы как к обороне на Бахмутском направлении, так и к продолжению контрнаступления на направлении Сватово – Кременная.
Сможем ли, сделаем ли? У нас иного выбора нет. Мы в любом случае будем освобождать все наши территории. Если даже придется – хотя этого не предполагается – покинуть какую-то территорию, то это будет временно,
– уверяет Ростислав Смирнов.
Он отметил, что схожие ситуации уже были – в случае с Херсоном и в Харьковской области. Также советник главы МВД отмечает, что главная стратегия Генерального штаба – это жизнь украинских воинов, а не территория.
"Ведь территорию мы однозначно отвоюем. Лучше, чтобы это было немного позже, но мы оставим наших солдат живыми. И это ключевая для нас история", – отмечает собеседник.
Он отметил, что при возникновении определенных рисков Генеральный штаб может изменять определенные шаги. Впрочем, это только один из возможных сценариев – ныне такого не предвидится.
Смирнов о ситуации на фронте: смотрите видео
Штурм россиянами Бахмута
- Российские войска начали штурмовые действия в направлении Бахмута еще в июле 2022 года – вскоре после захвата Северодонецка и Лисичанска.
- Но похоже, что эта операция может завершиться едва ли не самым большим позором во всей истории России. Ведь на подступах к Бахмуту российские власти положили жизнь тысяч своих солдат, но никаких успехов не добились.
- Тем временем Бахмут практически уничтожен российскими "освободителями". В городе уничтожены или повреждены почти все дома, а большинство местных давно уехали.