ВСУ могут оцепить до 20 тысяч россиян в Херсоне: активист оценил, насколько это реально

Иностранные аналитики предполагали, что украинские военные могут освободить Херсон от оккупации, оцепив 20 тысяч российских военных в регионе.

Херсонский активист Владимир Молчанов предположил, насколько это реально и что сейчас происходит на Юге . Об этом он сказал на эксклюзивном стриме 24 канала .

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Он считает, что оцепление 20 тысяч российских солдат под Херсоном не состоится. Как он пояснил, у российских солдат тоже есть инстинкт самосохранения.

Россияне будут бежать сами

"Даже несмотря на то, что руководство армии россии вряд ли придаст приказ на такой "жест доброй воли", как был на Киевщине, Черниговщине или Сумщине. Однако они способны осуществить этот "жест" без приказа сверху", – сказал активист.

Тем более если руководство просто самостоятельно эвакуируется на левый берег Днепра. Впрочем, пока на уровне командиров бригад они остаются на правом берегу.

Со временем россияне просто начнут убегать. Это будет означать, что в качестве боевых единиц эти бригады перестанут существовать. Часть попадет в плен и будет уничтожена,

– добавил Молчанов.

Какие перспективы у украинского наступления

По словам активиста, пока успех наступления ВСУ зависит от того, насколько накоплены запасы артиллерийских и реактивных снарядов. Пока на южном направлении их перестали экономить, добавил он.

Владимир Молчанов о битве: смотрите полное видео

Украинцы могут взять в окружение 20 тысяч российских солдат под Херсоном

Через несколько дней после объявления о начале контрнаступления Украины, иностранные аналитики начали считать, что Киев начал "амбициозную операцию", которая может привести к окружению почти 20 тысяч российских солдат и увольнению Юга.

Некоторые обозреватели обращают внимание на то, что украинцам удается проводить эту операцию без поддержки авиации, что было необходимым условием для успешного наступления за последние 100 лет.