ВСУ могут освободить оккупированные территории при одном важном условии

ВСУ подняли наш флаг на левом берегу Днепра в Херсонской области. В соцсетях появилось видео, на котором можно увидеть этот момент. Факт поднятия украинского флага недалеко от Олешек является свидетельством того, что россияне не могут контролировать даже ту территорию, которую считают аннексированной.

Важное условие для восстановления территориальной целостности

Эта территория для россиян очень важна с точки зрения обоснования их вымышленных территориальных претензий. Российские войска сейчас находятся в обороне и пытаются защитить свои позиции на оккупированной территории с Востока и на Юг Украины.

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Наступление ВСУ, даже если оно не последнее, рано или поздно может закончиться восстановлением территориальной целостности нашего государства. Хотя сейчас трудно сказать о каком именно временном промежутке говорится, когда мы говорим о восстановлении территориальной целостности и его цене для Украины.

Важным условием того, чтобы мы вообще могли говорить о восстановлении территориальной целостности Украины и надеяться, что наше знамя будет появляться на оккупированных территориях не на несколько часов, а навсегда есть поддержка наших союзников. Также понимание цивилизованным миром того, что война в Украине надолго и именно так нужно рассматривать помощь Украине как военную, так и финансовую.

Как поставить точку на амбициях Кремля

Издание The Washington Post писало, что США начинают отдавать себе отчет в том, что помощь Украине будет длиться много сложных лет и что во время нынешнего контрнаступления ВСУ не смогут радикально изменить ситуацию, то есть освободить все оккупированные россиянами территории.

Главной целью американской политики в отношении российско-украинского конфликта остается так называемое "стратегическое терпение".

Президент России Владимир Путин, его ближайшее окружение, граждане России искренне уверены, что многолетняя война на истощение Украины позволит победить ненавистное государство, присоединить территории уже практически без нелояльного населения, а также продемонстрировать Западу, где расположены границы российских "геополитических амбиций".

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В Москве верят, что рано или поздно Запад откажется от поддержки Украины. Единственная возможность поставить точку на этих империалистических и шовинистических амбициях Кремля – это проявлять собственное стратегическое терпение, готовность к помощи тем странам, которые борются за свое освобождение от амбиций агрессивной империи.

В США сейчас говорят, что нужно наращивать военную помощь Украине:

говорится и о самолетах F-16, появление которых на фронте может кардинально изменить ситуацию, если не во время этого контрнаступления ВСУ, то последующих, которые могут произойти уже в последующие годы;

говориться может и о кассетных боеприпасах, которые уже сейчас попадают на фронт;

и о ракетной артиллерии, которая будет способна поражать глубже, чем та артиллерия, которую США начали снабжать в прошлом месяце.

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Так что США, как и другие западные страны, должны думать исключительно о поднятии ставок в продолжительной и изнурительной войне. О необходимости помогать государству, большинство жителей которого, согласно соцопросам, начинают осознавать неотвратимость жизни в долгой и сложной войне с Россией.

Это та реальность, в которой мы оказались даже не в феврале прошлого года, а когда изъявили желание идти самостоятельным путем в цивилизованный мир. Именно это желание не могут позволить украинцам Путин и Россия.