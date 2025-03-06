Не зависит от помощи США: военный назвал самое главное оружие на фронте

В США заявили о прекращении военной помощи для Украины. Это может повлиять на обороноспособность нашего государства. Однако у ВСУ есть оружие, которое не зависит от американцев.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов, отметив, что ситуация на поле боя, несмотря на новую риторику США, не изменилась кардинально. По его мнению, отмена помощи не будет иметь катастрофических последствий.

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Поддержка Соединенных Штатов Америки

Кирилл Сазонов отметил, что военная помощь от США была действительно важна для Украины. Говорится о системах ПВО Patriot и самолетах F-16.

Это, безусловно, очень важно и для защиты неба, и для того, чтобы наносить удары по целям противника. Но если говорить о ситуации на линии боевого соприкосновения, то главное оружие сейчас – это дроны,

– подчеркнул он.

Военнослужащий ВСУ объяснил, что пехота держит оборону, а беспилотники работают по вражеским целям. Они имеют возможность заходить вглубь вражеских позиций, атакуя небольшие склады и места дислокации.

Такие действия разрушают логистику россиян. Это крайне важно на фронте.

Дроны мы (ВСУ – 24 Канал) не получаем от Соединенных Штатов Америки. Их собирают преимущественно в Украине. Это вопрос сугубо денег. Пилотов также готовят здесь,

– сказал Кирилл Сазонов.

По его словам, применение дронов на поле боя не зависит от военной помощи США.

К слову, приостановление военной помощи Украине касается ракет для ПВО, боеприпасов к HIMARS и артиллерии, которые должны были поступить по программе USAI. В администрации Трампа объяснили, что решение принято для пересмотра помощи и сосредоточения на достижении мира.