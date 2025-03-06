Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов, зазначивши, що ситуація на полі бою, зважаючи на нову риторику США, не змінилась кардинально. На його думку, скасування допомоги не матиме катастрофічних наслідків.

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Підтримка Сполучених Штатів Америки

Кирило Сазонов зауважив, що військова допомога від США була дійсно важлива для України. Мовиться про системи ППО Patriot та літаки F-16.

Це, безумовно, дуже важливо і для захисту неба, і для того, щоб завдавати ударів по цілях противника. Але якщо говорити про ситуацію на лінії бойового зіткнення, то головна зброя зараз – це дрони,

– підкреслив він.

Військовослужбовець ЗСУ пояснив, що піхота тримає оборону, а безпілотники працюють по ворожих цілях. Вони мають можливість заходити вглиб ворожих позицій, атакуючи невеликі склади та місця дислокації.

Такі дії руйнують логістику росіян. Це вкрай важливо на фронті.

Дрони ми (ЗСУ – 24 Канал) не отримуємо від Сполучених Штатів Америки. Їх збирають переважно в Україні. Це питання суто грошей. Пілотів також готують тут,

– сказав Кирило Сазонов.

За його словами, застосування дронів на полі бою не залежить від військової допомоги США.

До слова, призупинення військової допомоги Україні стосується ракет для ППО, боєприпасів до HIMARS та артилерії, які мали надійти за програмою USAI. В адміністрації Трампа пояснили, що рішення ухвалене для перегляду допомоги та зосередження на досягненні миру.