ВСУ на Юге уничтожили вражеские склады, танк и почти 40 оккупантов: были удары и по авиации

Вооруженные Силы Украины на Юге уничтожили танк противника. Также враг потерял два склада боеприпасов и другую технику.

Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Об этом написали в ночь на 27 июня.

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Россияне на Юге снова понесли потери

Нашими истребителями и вертолетами попарно отработаны 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины,

– сообщило командование.

Также известно, что российские оккупанты потеряли:

39 единиц личного состава;

1 танк Т-72;

4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники;

2 склада боеприпасов в Николаевской области, а также – 1 в Херсонской области.

В Черном море дальше бурлит шторм

Оперативное командование сообщило, что в Черном море продолжается шторм и блокирование судоходства флотом оккупантов.

В готовности наносить ракетные удары 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами". Угроза ракетных ударов остается,

– предупредило ОК "Юг".

На Юге ситуация напряженная, однако контролируемая ВСУ

Ситуация в операционной зоне – динамичная, напряженная, но под контролем наших сил обороны. Противник продолжает обстреливать мирное население в освобожденных селах и наши позиции вдоль линии огня,

– сообщило командование.

Уточнило, что боевые действия в основном проходят в виде артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Кроме того, враг:

продолжая напрасные попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкиного, нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. К счастью, никто не погиб;

на Херсонщине хотел разведать позиции ВСУ, однако потерял 3 беспилотника "Орлан-10".

Враг обстрелял Зеленодольск: есть раненые

Враг из одноименных систем залпового огня атаковал Зеленодольск, Днепропетровской области, выпустив более 20 снарядов.

Ранены 2 гражданских лица. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов,

– предупредило командование.

К сожалению, в результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Также враг повредил несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружили воронки и обломки.

Последние новости Одесщины: коротко

В ночь на 27 июня Россия ударила ракетами по Одесщине из самолетов стратегической авиации Ту-22М. Ракеты попали в жилой квартал мирного поселка. Поэтому несколько жилых домов и хозяйственных построек получили разрушения и загорелись. Ночью спасатели сражались с пожаром. Однако уже тогда было известно о шести раненых, среди которых был ребенок.

В течение дня 26 июня враг хотел ударить 2 ракетами "Оникс" по Одессе. К счастью, их сбила наша ПВО. Известно, что ракеты были выпущены с территории временно оккупированного россиянами Крыма.

24 июня представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вооруженные силы России за четыре месяца войны атаковали Одесскую область 70 ракетами. В результате атаки врага 29 мирных жителей получили ранения. К сожалению, 10 – погибли.

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