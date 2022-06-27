ВСУ на Юге уничтожили вражеские склады, танк и почти 40 оккупантов: были удары и по авиации
Источник:ОК "Юг"
Вооруженные Силы Украины на Юге уничтожили танк противника. Также враг потерял два склада боеприпасов и другую технику.
Соответствующую информацию сообщили в оперативном командовании "Юг". Об этом написали в ночь на 27 июня.
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Россияне на Юге снова понесли потери
Нашими истребителями и вертолетами попарно отработаны 3 авиационных удара по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонщины,
– сообщило командование.
Также известно, что российские оккупанты потеряли:
- 39 единиц личного состава;
- 1 танк Т-72;
- 4 единицы другой бронированной и 3 – автомобильной техники;
- 2 склада боеприпасов в Николаевской области, а также – 1 в Херсонской области.
В Черном море дальше бурлит шторм
Оперативное командование сообщило, что в Черном море продолжается шторм и блокирование судоходства флотом оккупантов.
В готовности наносить ракетные удары 2 корабля, снаряженные 16 "Калибрами". Угроза ракетных ударов остается,
– предупредило ОК "Юг".
На Юге ситуация напряженная, однако контролируемая ВСУ
Ситуация в операционной зоне – динамичная, напряженная, но под контролем наших сил обороны. Противник продолжает обстреливать мирное население в освобожденных селах и наши позиции вдоль линии огня,
– сообщило командование.
Уточнило, что боевые действия в основном проходят в виде артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Кроме того, враг:
- продолжая напрасные попытки восстановить утраченные территории в районе Потемкиного, нанес авиационный удар вертолетом Ми-28 по нашим позициям. К счастью, никто не погиб;
- на Херсонщине хотел разведать позиции ВСУ, однако потерял 3 беспилотника "Орлан-10".
Враг обстрелял Зеленодольск: есть раненые
Враг из одноименных систем залпового огня атаковал Зеленодольск, Днепропетровской области, выпустив более 20 снарядов.
Ранены 2 гражданских лица. Горожанам запрещено посещать парки и побережья из-за наличия там взрывоопасных кассет от реактивных снарядов,
– предупредило командование.
К сожалению, в результате атаки произошел пожар на территории одного из дачных кооперативов. Также враг повредил несколько многоэтажек, здания детской спортивной школы, почты и дома культуры. В парковой зоне города обнаружили воронки и обломки.
Последние новости Одесщины: коротко
- В ночь на 27 июня Россия ударила ракетами по Одесщине из самолетов стратегической авиации Ту-22М. Ракеты попали в жилой квартал мирного поселка. Поэтому несколько жилых домов и хозяйственных построек получили разрушения и загорелись. Ночью спасатели сражались с пожаром. Однако уже тогда было известно о шести раненых, среди которых был ребенок.
- В течение дня 26 июня враг хотел ударить 2 ракетами "Оникс" по Одессе. К счастью, их сбила наша ПВО. Известно, что ракеты были выпущены с территории временно оккупированного россиянами Крыма.
- 24 июня представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что вооруженные силы России за четыре месяца войны атаковали Одесскую область 70 ракетами. В результате атаки врага 29 мирных жителей получили ранения. К сожалению, 10 – погибли.
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