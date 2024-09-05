В Судже украинские военные медики помогли роженице. Они не только способствовали рождению Михаила, но и подарили вещи для малыша.

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Что делает военная комендатура на Курщине

Украинская военная комендатура обеспечивает соблюдение норм международного гуманитарного права в Курской области. Значительное количество гражданского населения, которое власти России бросили на произвол судьбы, без средств к существованию – пищи, света, воды и газа, – остается на подконтрольной украинским войскам территории. С первых дней создания украинская военная комендатура оказывает всестороннюю помощь местным жителям,

– говорится в сообщении Сухопутных войск.

Большинство гражданских, которые остались на Курщине, – люди пожилого возраста и дети. Поэтому представители гражданско-военного сотрудничества и медики военной комендатуры ежедневно осматривают пациентов и оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Это касается не только Суджи, но и остальных сел Курской области, которые контролируют украинские подразделения.

ВСУ на Курщине / Фото Сухопутные силы

Еще, в соответствии с нормами международного гуманитарного права, военная комендатура обеспечивает гражданских продуктами и питьевой водой.

Интересно! Владимир Зеленский прокомментировал гуманное отношение к жителям Курщины так: "Я считаю, что наши люди – просто лучше. Хоть перед ними гражданские вражеской страны, они не относятся как звери к ним – просто как люди".