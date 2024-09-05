У Суджі українські військові медики допомогли породіллі. Вони не тільки сприяли народженню Михайла, але й подарували речі для малюка.

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Що робить військова комендатура на Курщині

Українська військова комендатура забезпечує дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Курській області. Значна кількість цивільного населення, яке влада Росії кинула напризволяще, без жодних засобів для існування – їжі, світла, води та газу, – залишається на підконтрольній українським військам території. З перших днів створення українська військова комендатура надає всебічну допомогу місцевим мешканцям,

– ідеться в повідомленні Сухопутних військ.

Більшість цивільних, які залишилися на Курщині, – люди літнього віку та діти. Тому представники цивільно-військового співробітництва та медики військової комендатури щодня оглядають пацієнтів і надають їм усю необхідну медичну допомогу. Це стосується не тільки Суджі, а й решти сіл Курської області, які контролюють українські підрозділи.

ЗСУ на Курщині / Фото Сухопутні сили

Іще, відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, військова комендатура забезпечує цивільних продуктами та питною водою.

Цікаво! Володимир Зеленський прокоментував гуманне ставлення до мешканців Курщини так: "Я вважаю, що наші люди – просто кращі. Хоч перед ними цивільні ворожої країни, вони не ставляться як звірі до них – просто як люди".