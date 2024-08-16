Непрерывный поток пленных с Курщины: Sky News рассказали, что делают в Украине со срочниками

Эпопея с российскими срочниками продолжается. Молодые ребята массово сдаются в плен, но их родные не знают об этом. Кремль не сообщает близким об их судьбе, хотя недавно якобы и заговорил об обмене.

Легион "Свобода России" призвал российских военных не только сдаваться в плен, но и обратить оружие на Кремль. "История учит, что когда народ теряет веру в "правителей", он выбирает свободу. И, кажется, этот момент уже наступил", – считают там.

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Что Украина делает с пленными из Курской области

Журналисты Sky News поговорили с призывниками в возрасте от 19 до 21 года.

Стоя вместе в камере, рядом с двухъярусными кроватями, молодые люди описывали шок от того, что их захватили во время нападения украинских войск на Курскую область. Они сказали, что все произошло очень быстро, и они просто сдались. Мужчины, с которыми мы разговаривали, сказали, что их семьи не знают, что с ними произошло. Они надеются, что их обменяют во время любого обмена на украинских военнопленных, чтобы они могли вернуться домой,

– говорится в материале.

Медийщики напомнили: в начале полномасштабного вторжения Путин заявил, что призывников не будут отправлять на передовые позиции в Украине. Но в пограничье неспокойно давно, службу там нельзя было считать тихой тыловой.

Прежде чем отправить российских пленных в тюрьму, украинская сторона оказывает медицинскую помощь раненым и оценивает психологическое состояние пленников, "чтобы понять, насколько они могут продолжать путешествие".

Раненых везут в гражданские больницы, где им оказывают специальную медицинскую помощь. После стабилизации их здоровья солдат переводят в центры содержания военнопленных.

Офицер, с которым общались Sky News, сообщил: пленных очень много. С начала Курской наступательной операции он с командой перевез несколько сотен пленных.

"Вместимость конвойной машины не позволяет перевозить большие группы за один раз, поэтому нам приходится делать несколько поездок, обеспечивая соблюдение всех протоколов", – объяснил он.

А сотрудник следственного изолятора сообщил, что чуть больше чем за неделю он принял более 200 военнопленных.

Россиянам дают сменную одежду, они принимают ванну, а затем их распределяют по камерам. Далее правоохранительные органы проводят фильтрацию. Если все в порядке, людей отправляют в лагеря содержания, где уже находятся другие военнопленные.

Представители украинской стороны, с которыми встретились журналисты, информируют, что обмен пленными планируется, ведь всех военнопленных надо обменять.

Интересно! Арсен Савадов, который готовил этот материал вместе с другими журналистами, распространил у себя в фейсбуке слова офицера Вооруженных Сил Украины. "Я сплю по два-три часа в день. Мы вывозим по несколько раз в день российских пленных. Приезжаем: у нас всего 7 – 8 мест осталось, а нас просят взять еще 15. Я столько российских пленных не видел даже во время Харьковской операции в 2022 году", – рассказал мужчина.