Ведется определенная работа, – Минобороны о ситуации на левом берегу Днепра

В начале августа в СМИ сообщали о рейде украинских военных на левый берег Днепра. Действительно, ВСУ тогда выполняли определенные действия, однако более подробную информацию не предоставляли в целях безопасности.

Украинские защитники до сих пор выполняют свою работу на разных участках фронта, не только на левом берегу Днепра. Об этом 24 Каналу сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, подчеркнув, что освещение деталей все еще может навредить работе военных.

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Все ожидания понятны по Левобережью Херсонщины. Некоторые подразделения имели определенные задачи, которые выполнили. Ведется определенная работа, но не следует акцентировать именно на левом берегу. Везде, где линия столкновения, временно оккупированные территории, мы выискиваем возможности вернуть их,

– подчеркнула Анна Маляр.

Информационная тишина важна

Министерство обороны рассматривает все варианты, как лучше продолжать боевые действия, чтобы они были эффективными. Однако для того, чтобы операции Вооруженных Сил Украины проходили действительно успешно, необходимо соблюдать информационную тишину.

В частности, 8 – 9 августа в информационном пространстве состоялся настоящий ажиотаж из-за рейда украинских военных на левый берег. Следует понимать, что "информационные фальстарты" не приносят пользы работе ВСУ.

При этом даже сами военные могут тактический успех на своем участке фронта выдать как стратегический. Хотя, как пояснила Анна Маляр, информация о стратегических планах Украины есть только у ограниченного количества людей ради безопасности.

В разгар этой истории информационно была в командировке с этими подразделениями. Мы с военными общались на эту тему (по левобережью Днепра – 24 Канал), это та же история, как и по всей линии фронта. Есть большое желание освободить наши территории,

– подытожила заместитель министра обороны.

Анна Маляр о работе ВСУ на левом берегу Днепра: смотрите видео

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