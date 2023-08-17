Українські захисники досі виконують свою роботу на різних ділянках фронту, не лише на лівому березі Дніпра. Про це 24 Каналу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, підкресливши, що висвітлення деталей все ще може нашкодити роботі.

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Всі очікування зрозумілі щодо лівобережжя Херсонщини. Деякі підрозділи мали певні завдання, які виконали. Ведеться певна робота, але не варто акцентувати саме на лівому березі. Скрізь, де лінія зіткнення, тимчасово окуповані території, ми вишукуємо можливості повернути їх,

– наголосила Ганна Маляр.

Інформаційна тиша важлива

Міністерство оборони розглядає усі варіанти, як краще продовжувати бойові дії, аби вони були ефективними. Однак для того, аби операції Збройних Сил України проходили справді успішно необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

Зокрема, 8 – 9 серпня в інформаційному просторі відбувся справжній ажіотаж через рейд українських військових на лівий берег. Варто розуміти, що "інформаційні фальстарти" не приносять користі роботі ЗСУ.

При цьому навіть самі військові можуть тактичний успіх на своїй ділянці фронту видати за стратегічний. Хоч, як пояснила Ганна Маляр, інформація про стратегічні плани України є лише в обмеженої кількості людей задля безпеки.

В розпал цієї історії інформаційно була у відрядженні з тими підрозділами. Ми з військовими спілкувались на цю тему (щодо лівобережжя Дніпра – 24 Канал), то це та ж історія, як і по всій лінії фронту. Є велике бажання звільнити наші території,

– підсумувала заступниця міністра оборони.

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