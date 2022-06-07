ВСУ на Востоке уничтожили вражеский наблюдательный пост и 2 склада с боеприпасами

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить урон российским оккупантам. Только за сутки 7 июня на Востоке страны они ликвидировали 56 вражеских военных.

Потери россиян на войне против Украины – колоссальные. Наши воины дают мощный отпор "второй армии мира".

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Новые успехи ВСУ на Востоке Украины

В течение 7 июня украинские защитники уничтожили российский наблюдательный пост и 2 склада с боеприпасами. Потери врага составили:

56 бойцов;

миномет;

12 АТТ;

топливозаправщик;

1 единица специальной техники.

Кстати, в России информацию о погибших в Украине военных засекретили и признали государственной тайной . На сайтах "Сети городских порталов" уже удалили списки павших бойцов.

Общие потери врага на войне по состоянию на утро 7 июня

Личного состава – около 31 360 военных;

танков – 1390 единиц;

боевых бронированных машин – 3 416 единиц;

артиллерийских систем – 694 единицы;

реактивных систем залпового огня – 207 единиц;

средства ПВО – 96 единиц;

самолетов – 212 единиц;

вертолетов – 177 единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 553 единицы;

крылатые ракеты – 125 единиц;

корабли/катера – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2405 единиц;

специальной техники – 53 единицы.

Заметим, что за вчерашние сутки больше потерь войско государства-агрессорки понесло на Славянском направлении.

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Как ВСУ уничтожают кафиров: последние новости

6 июня группа украинских штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей атаковала оккупационные войска по нескольким направлениям. Им удалось уничтожить боевые бронированные машины, до 20 бойцов, 2 беспилотника типа "Орлан-10", а также повредить логистические центры и склады с горюче-смазочными материалами.

В зоне ООС наши бойцы 6 июня отразили 10 атак кафиров. Во время боя они уничтожили российский танк, 3 артиллерийские системы, 2 боевых бронированных машин, 1 автомобиль, 2 беспилотника типа "Орлан" и 2 склада с боеприпасами.

Возле Камышевахи Луганской области ранили заместителя командира спецполка имени Кадырова – подполковника Межеда Уцмигова.

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