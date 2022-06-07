ВСУ на Востоке уничтожили вражеский наблюдательный пост и 2 склада с боеприпасами

7 июня 2022 , 21:55
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Источник:

ОТУ "Восток"

Вооруженные Силы Украины продолжают наносить урон российским оккупантам. Только за сутки 7 июня на Востоке страны они ликвидировали 56 вражеских военных.

Потери россиян на войне против Украины – колоссальные. Наши воины дают мощный отпор "второй армии мира".

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Новые успехи ВСУ на Востоке Украины

В течение 7 июня украинские защитники уничтожили российский наблюдательный пост и 2 склада с боеприпасами. Потери врага составили:

  • 56 бойцов;
  • миномет;
  • 12 АТТ;
  • топливозаправщик;
  • 1 единица специальной техники.

Кстати, в России информацию о погибших в Украине военных засекретили и признали государственной тайной . На сайтах "Сети городских порталов" уже удалили списки павших бойцов.

Общие потери врага на войне по состоянию на утро 7 июня

  • Личного состава – около 31 360 военных;
  • танков – 1390 единиц;
  • боевых бронированных машин – 3 416 единиц;
  • артиллерийских систем – 694 единицы;
  • реактивных систем залпового огня – 207 единиц;
  • средства ПВО – 96 единиц;
  • самолетов – 212 единиц;
  • вертолетов – 177 единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 553 единицы;
  • крылатые ракеты – 125 единиц;
  • корабли/катера – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2405 единиц;
  • специальной техники – 53 единицы.

Заметим, что за вчерашние сутки больше потерь войско государства-агрессорки понесло на Славянском направлении.

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Автор: Софія Мінджоса