ВСУ набирают мощь, это очень беспокоит Россию, – военный эксперт

Министерство иностранных дел Украины предпринимает серьезные шаги, чтобы объяснить Западу, какой реально является Россия. Однако основной рычаг в этой борьбе – обеспечение Вооруженных сил Украины мощными системами.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий. Он заверил, что именно укрепление ВСУ очень беспокоит Россию.

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По словам Козия, к борьбе с Россией надо правильно подходить.

Основной рычаг – вооружение Вооруженных сил Украины мощными системами. Понятно, что вместо нас никто не будет воевать. Понятно, что вопросы создания экономических мощных рычагов, которые бы обеспечили ВСУ современным оружием, крайне необходимы. Игорь Козий Эксперт Института евроатлантического сотрудничества

Речь идет и о новейших технологиях, и о создании совместных предприятий с западными странами.

Благодаря сотрудничеству с предприятиями Турции, Великобритании, Дании, Франции – ВСУ набирает свою мощь и это очень беспокоит Россию,

– заверил военный эксперт.

Козий: белорусская граница – проблематична

Также Эксперт отметил, что проблема технического обустройства белорусской границы действительно существует.

"Однако мы четко должны понимать, что Беларусь без России ничего не будет делать. Все те заявления и действия, которые мы сегодня видим, прежде всего согласовывают с Россией", – заверил Козий.

Он добавил, что об угрозе со стороны Беларуси также нужно говорить с Западом.

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