Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. Він запевнив, що саме зміцнення ЗСУ дуже турбує Росію.
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За словами Козія, до боротьби з Росією треба правильно підходити.
Основний важіль – озброєння Збройних сил України потужними системами. Зрозуміло, що замість нас ніхто не воюватиме. Зрозуміло, що питання створення економічних потужних важелей, які б забезпечили ЗСУ сучасною зброєю, вкрай необхідні.
Мовиться і про новітні технології, і про створення спільних підприємств з західними країнами.
Завдяки співпраці з підприємствами Туреччини, Великої Британії, Данії, Франції ЗСУ набирає свою міць і це дуже турбує Росію,
– запевнив військовий експерт.
Козій: Білоруський кордон – проблематичний
Також експерт зауважив, що проблема технічного облаштування білоруського кордону дійсно існує.
"Однак ми чітко маємо розуміти, що Білорусь без Росії нічого не робитиме. Усі ті заяви і дії, які ми сьогодні бачимо, насамперед узгоджують з Росією", – запевнив Козій.
Він додав, що про загрозу з боку Білорусі також потрібно говорити з Заходом.
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