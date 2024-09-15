Командир экипажа БПЛА "Кара небесная" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш рассказал 24 Каналу, что наверняка россияне для своих дронов используют другие компоненты, чем украинские специалисты. Известно о нескольких случаях применения ВСУ "дронов-драконов", в частности, в Запорожской и Харьковской области.

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Нереальная температура

"Дроны-драконы" украинского производства – очень эффективное оружие. Температура зажигательного вещества, которую распыляет дрон, составляет примерно 2500 градусов по Цельсию.

Это нереально температура, которая достигается благодаря различным химическим соединениям,

– отметил он.

Справка. "Дроны-драконы" распыляют термит – смесь гранул оксида железа, которые горят, и алюминия. После того как дрон эту смесь рассыплет над позициями врага в течение 20 секунд, возникает возгорание на территории лесополосы длиной примерно 100 метров. Смесь, что горит, способна разъесть за считанные секунды даже железо.

Относительно разработки россиян, неизвестно, какую именно смесь используют они.

Это совсем другие компоненты, и мы видим, что украинская смесь горит лучше. "Дроны-драконы" эффективны еще и потому, что в случае попадания смеси на вражеские боеприпасы, генераторы, экипировки и т.д., все это однозначно уничтожается. Поэтому для россиян это достаточно некомфортный вариант,

– подчеркнул командир экипажа БПЛА.

К сожалению, из-за действия "дронов-драконов" горят украинские леса, и это ужасно. Однако, по его словам, у нас идет война за выживание нашей нации.

Надеюсь, что в перспективе мы эти леса потом высадим по-новому. Сейчас главное, чтобы сейчас горел враг и враг горит ярко,

– подчеркнул Андрей Отченаш.

Обратите внимание! Бойцы 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ, которые применяют "дроны-драконы", называют его "ноу-хау в стиле лихого Вьетнама". Новый дрон, распыляя зажигательную смесь, способен уничтожить дотла позиции противника вместе со складами БК, а также "всю занятую оккупантами зеленку".