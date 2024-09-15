Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш розповів 24 Каналу, що напевно росіяни для своїх дронів використовують інші компоненти, ніж українські спеціалісти. Наразі відомо про декілька випадків застосування ЗСУ "дронів-драконів", зокрема, у Запорізькій та Харківській області.

До теми Українці почали застосовувати на фронті "дрони-дракони", – CNN

Нереальна температура

"Дрони-дракони" українського виробництва – дуже ефективна зброя. Температура запалювальної речовини, яку розпиляє дрон, становить приблизно 2500 градусів за Цельсієм.

Це нереально температура, яка досягається завдяки різним хімічним сполукам,

– зазначив він.

Довідка. "Дрони-дракони" розпиляють терміт – суміш гранул оксиду заліза, що горять, та алюмінію. Після того, як дрон цю суміш розсипе над позиціями ворога впродовж 20 секунд, виникає займання на території лісосмуги довжиною приблизно 100 метрів. Суміш, що горить, здатна роз'їсти за лічені секунди навіть залізо.

Щодо розробки росіян, то невідомо, яку саме суміш використовують вони.

Це зовсім інші компоненти, і ми бачимо, що українська суміш горить краще. "Дрони-дракони" ефективні ще й через те, що у разі потрапляння суміші на ворожі боєприпаси, генератори, екіпірування тощо, все це однозначно знищується. Тому для росіян це достатньо некомфортний варіант,

– підкреслив командир екіпажу БпЛА.

На жаль, через дію "дронів-драконів" горять українські ліси, і це жахливо. Однак, за його словами, в нас іде війна за виживання нашої нації.

Сподіваюся, що в перспективі ми ці ліси потім висадимо по-новому. Зараз головне, щоб наразі горів ворог і ворог горить яскраво,

– наголосив Андрій Отченаш.

Зверніть увагу! Бійці 3 окремої штурмової бригади ЗСУ, які застосовують "дрони-дракони", називають його "ноу-хау у стилі лихого Вʼєтнаму". Новий дрон, розпиляючи запальну суміш, здатен знищити вщент позиції противника разом зі складами БК, а також "всю зайняту окупантами зеленку".