​​В ефірі 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив важливість української розробки.

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Військовий експерт наголосив, що зараз ще є листя на деревах, а через місяць "зеленка" зійде й ці "дракони" випалять російські укріпрайони у посадках. Саме там росіяни люблять заритися. Для того, щоб їх викурити наші спеціалісти вигадали доволі непоганий прилад.

Росіянам дуже складно його збивати. При виході на бойову задачу він допомагає нашим частинам проводити зачистку,

– розповів Роман Світан.

Приазовські степи мають лісосмуги, де росіяни полюбляють зариватися, особливо в зимовий період. Зараз хоч є “зеленка” й вони прикриваються листям, а як тільки це все зійде, наші хлопці вийдуть на полювання й будуть випалювати росіян.

Військовий експерт додав, що механізму сховатися від такої зброї – практично нема ніякого, адже температура серйозна. Це просунуті вогнемети, які мають певні механізми хімічних реакцій – потушити їх практично неможливо.

Російські обстріли

Роман Світан, що російські обстріли – це терористичні геноцидні атаки. Росія цим живе, адже це терористична організація. Поки вона буде в такому вигляді, в якому вона є, то буде здійснювати геноцид всіма механізмами, які в неї є на озброєнні. При цьому міняються способи застосування.

Вони спробували масовану атаку, коли йшло понад 200 цілей. Зрозуміли, що не досягнули бажаного й далі розбили на серію атак малими групами,

– повідомив військовий експерт.

"Ми бачимо що декілька типів ракет використовувалися по точкових цілях. Знову ж таки з ціллю геноцидною – знищення великої кількості інфраструктурних обʼєктів або удари по місцях проживання цивільного населення. Це якраз і є мета терористичної геноцидної війни Росії проти України", – додав Світан.