ВСУ снова "накрыли" район сосредоточения техники оккупантов
Украинские защитники снова нанесли оккупантам серьезные потери. Наша артиллерия "накрыла" район сосредоточения техники россиян.
Противник и раньше нес потери. В одном из районов сосредоточения наши защитники уничтожили вражеские вооружения и военную технику.
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Оккупантов снова разбили
Однако подразделения ВСУ не дают агрессору времени на отдых. После разведки артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВСУ накрыли одну из баз сосредоточения и обслуживания военной техники россиян.
Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!
– отметили в ВСУ.
Также обнародовали красноречивое видео, как уничтожают захватчиков:
Потери врага
С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уже ликвидировали 35 600 оккупантов. Кроме того, обезвредили тысячи единиц вражеской техники.
- танков – 1573 (+1),
- боевых бронированных машин – 3726 (+6),
- артиллерийских систем – 790 (+9),
- РСЗО / MLRS – 246 (+0),
- средства ПВО – 104 (+1),
- самолетов – 217 (+0),
- вертолетов – 185 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),
- крылатых ракет – 143 (+1),
- кораблей/катеров – 14 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4),
- специальной техники – 61 (+0).
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