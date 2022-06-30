ВСУ снова "накрыли" район сосредоточения техники оккупантов

30 июня 2022 , 09:08
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Источник:

командование Десантно-штурмовых войск ВСУ

Украинские защитники снова нанесли оккупантам серьезные потери. Наша артиллерия "накрыла" район сосредоточения техники россиян.

Противник и раньше нес потери. В одном из районов сосредоточения наши защитники уничтожили вражеские вооружения и военную технику.

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Оккупантов снова разбили

Однако подразделения ВСУ не дают агрессору времени на отдых. После разведки артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВСУ накрыли одну из баз сосредоточения и обслуживания военной техники россиян.

Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!
– отметили в ВСУ.

Также обнародовали красноречивое видео, как уничтожают захватчиков:

 

Потери врага

С начала полномасштабного вторжения России украинские защитники уже ликвидировали 35 600 оккупантов. Кроме того, обезвредили тысячи единиц вражеской техники.

  • танков – 1573 (+1),
  • боевых бронированных машин – 3726 (+6),
  • артиллерийских систем – 790 (+9),
  • РСЗО / MLRS – 246 (+0),
  • средства ПВО – 104 (+1),
  • самолетов – 217 (+0),
  • вертолетов – 185 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 641 (+1),
  • крылатых ракет – 143 (+1),
  • кораблей/катеров – 14 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2602 (+4),
  • специальной техники – 61 (+0).

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Автор: Ольга Музика