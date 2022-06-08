ВСУ нанесли 4 удара артиллерией и авиацией по враждебным позициям на Юге, – Братчук
Источник:телеграм Братчука
Вооруженные Силы Украины продолжают давать отпор оккупанту. Так, на южном направлении украинские защитники несколько раз успешно устроили по враждебным позициям российской армии.
В целом же ночь в Одессе и области прошла под сигналы воздушной тревоги, но без вражеских обстрелов. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Внимание ВСУ успешно сдерживают штурм кафиров в Северодонецке
Да, всего наши защитники нанесли четыре удара артиллерией и авиацией. По его словам, удалось уничтожить:
- несколько единиц боевой техники;
- склады с боеприпасами;
- определенное количество личного состава.
Потери врага еще уточняются,
– отметил Братчук.
Однако, по словам спикера ОВА, "каждые 5 минут в Украине уничтожают минимум одного оккупанта".
Какая ситуация в Черном море
Корабли Черноморского флота России сейчас пытаются достичь доминирования в Черном море и установить контроль над его северо-западной частью.
Также российские военные проводят мероприятия по укреплению обороноспособности острова Змеиный, добавил Братчук.
"На этом фоне очень оптимистично выглядят предложения наших союзников и партнеров усилить береговую оборону Украины противокорабельными ракетами и разными видами вооружения", – сказал он.
В Черном море есть 12 русских десантных кораблей
- Российские кафиры продолжают блокировать украинские порты и мирное судоходство в Черном море. Задания выполняют примерно 30 российских кораблей и подводных лодок.
- Правда, о высадке своего десанта кафиры после потери крейсера "Москва" уже не думают.
- Как сообщили в Министерстве обороны Украины, нашим отважным ВМС удалось отбросить корабли российских кафиров на расстояние в 100 километров от украинских берегов.
- Сейчас в Черном море находятся 12 российских крупных десантных кораблей . Правда, по меньшей мере, 4 из них находятся на ремонте.
- Однако угроза ракетных обстрелов мирных украинских городов крылатыми ракетами из акватории Черного моря остается актуальной.
- В то же время, россияне начали экономно использовать крылатые боеприпасы и стреляют по наземным целям противокорабельными ракетами. Об этом сообщили в Минобороны.
Интересно – как десантники уничтожают российских кафиров: смотрите видео