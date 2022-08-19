В Херсонской области украинские военные нанесли еще один удар по Каховскому мосту

Украинские защитники разрушили планы врага отремонтировать и использовать Каховский мост. Герои ВСУ нанесли по нему еще один удар.

Радостную новость сообщил Сергей Хлань – депутат Херсонского облсовета и военной территориальной обороны. Он отметил, что в ОК "Юг" уже подтвердили информацию.

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Оперативное командование "Юг" официально подтвердило, что ВСУ разрушили планы оккупантов отремонтировать и использовать Каховский мост. Ждем "открытия" Антоновского, о котором нам рассказывают россияне,

– заявил Хлань.

ВСУ попали по Антоновскому мосту

Наталья Гуменюк – руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны Юга – 8 августа сообщила о мощных попаданиях ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам. Тогда же герои ВСУ уничтожили несколько баз с боеприпасами.

По словам экспертов, Антоновский мост очень важен для оккупантов. Он соединяет Херсон с оккупированными частями Левобережья. Гуменюк отметила, что украинские защитники отработали "ювелирно".

Михаил Подоляк – советник главы Офиса Президента – отметил, что российским захватчикам стоит учиться вплавь пересекать Днепр. Подоляк также посоветовал оккупантам добровольно покинуть Херсон, пока еще есть возможность. Советник главы ОП добавил, что "можно, конечно, назвать Антоновский мост средством российской ПВО, перехватывающей украинские ракеты, но от реальности не уйдешь".

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