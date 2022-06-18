ВСУ нанесли оккупантам значительные потери под Славянском, когда те пытались провести разведку боем

Воины Украины нанесли врагам значительные потери возле Славянска Донецкой области. Россияне там пытались вести разведку боем.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ 18 июня. Там доложили о ситуации на фронте на 18 часов этого дня.

На Славянском направлении противник применил минометы, ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Грушуваха, Долина, Моросовка, Пришиб и Чепиль. Пытается создать благоприятные условия для продолжения наступательных действий в направлении Изюм – Славянск,

– доложили в Генштабе.