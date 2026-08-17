Удар по заводу ракетного топлива в России нанесли украинские "Нептуны", – ВМС ВСУ

Украинские военные нанесли ракетный удар по Каменскому комбинату в Ростовской области России. Это предприятие имеет важное значение для вражеской армии, поскольку производит топливо для оккупантов.

Для атаки на завод были использованы украинские ракеты. Об этом сообщили ВМС ВСУ.

Что известно об атаке?

Военно-морские силы провели совместную операцию по поражению вражеского объекта вместе с другими подразделениями Сил обороны. При ударе ВСУ использовали отечественные ракеты "Нептун".

Данные спутниковой разведки уже подтвердили точное попадание непосредственно в производственные цеха российского предприятия вблизи города Каменск-Шахтинский. Атакованный завод является ключевым элементом в обеспечении оккупационных войск.

Именно здесь производится твердое ракетное топливо, необходимое для функционирования реактивных систем залпового огня "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", а также для других авиационных и ракетных комплексов врага.

Поражение этого промышленного объекта нарушает цепь изготовления жесткого ракетного топлива для вооруженных сил России, что существенно повлияет на снаряжение ракетных двигателей российских систем ПВО и РСЗО,

– заявили в ВМС.

Также военные пообещали продолжать уничтожать потенциал противника.

Ранее, ночью 16 августа, Силы обороны атаковали крупнейший логистический центр российского маркетплейса Wildberries. В результате удара ВСУ в индустриальном парке Коледино в Подольске Московской области вспыхнул пожар.