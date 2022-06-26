ВСУ нанесли россиянам значительные потери в Донецкой области и заставили их отойти: ситуация на фронте

Около одного из населенных пунктов Донетчины 26 июня удалось нанести врагу значительные потери, поэтому россияне отошли. На многих других участках фронта наши защитники продолжают упорные бои с оккупантами.

Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там описались ситуация на всех направлениях по состоянию на 18 часов.

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Враг отступил в двух местах

Один из неудачных штурмов оккупантов был в районе населенного пункта Павловка. Оккупанты понесли там значительные потери в технике и живой силе, поэтому не смогли продолжать наступление.

Также россияне пытались восстановить контроль над населенным пунктом Потёмкино на Южнобужском направлении. Там они шли в наступление при поддержке авиации, однако не имели успеха и отступили.

Продолжается наступление возле Лисичанска

Весьма напряженное положение у наших воинов возле Лисичанска. Там враг при поддержке артиллерии пытается блокировать город с юга. В течение суток обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудар недалеко от Волчеяровки. Также наша разведка зафиксировала значительное усиление группировок артиллерии противника. Вероятно, это необходимо для поддержки наступательных действий.

Были жесткие обстрелы в других местах

Также российская артиллерия била на других участках фронта. Например, на Краматорском направлении активных наступательных действий не было, но обстреляли Маяки.

На Бахмутском направлении обстреливали:

Николаевку;

Берестовое;

Покровское;

Кодему;

Нью-Йорк.

Здесь использовались не только разные типы артиллерии, но и минометы. Это же происходило на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях. Там атаковали позиции ВСУ в таких населенных пунктах:

Водяное;

Пески;

Марьинка;

Пречистовка;

Гуляйпольское;

Белогорье.

Кроме этого, в течение дня было немало атак на Южнобужском направлении. Там оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах 7 населенных пунктов.

Ракетные обстрелы городов Украины 26 июня

Также враг продолжил интенсивные ракетные атаки в разных регионах. В Генштабе отметили, что были нанесены удары по инфраструктуре города Николаева.

Утром же атаковали Киев, где ракеты Х-101 попали в жилой дом и детский сад. Впоследствии нанесли и ракетные удары по Черкасской области.

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