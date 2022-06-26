ВСУ нанесли россиянам значительные потери в Донецкой области и заставили их отойти: ситуация на фронте
Источник:Генштаб ВСУ
Около одного из населенных пунктов Донетчины 26 июня удалось нанести врагу значительные потери, поэтому россияне отошли. На многих других участках фронта наши защитники продолжают упорные бои с оккупантами.
Об этом сообщили в оперативной сводке Генштаба ВСУ. Там описались ситуация на всех направлениях по состоянию на 18 часов.
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Враг отступил в двух местах
Один из неудачных штурмов оккупантов был в районе населенного пункта Павловка. Оккупанты понесли там значительные потери в технике и живой силе, поэтому не смогли продолжать наступление.
Также россияне пытались восстановить контроль над населенным пунктом Потёмкино на Южнобужском направлении. Там они шли в наступление при поддержке авиации, однако не имели успеха и отступили.
Продолжается наступление возле Лисичанска
Весьма напряженное положение у наших воинов возле Лисичанска. Там враг при поддержке артиллерии пытается блокировать город с юга. В течение суток обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лисичанска, Верхнекаменки и Лоскутовки.
Кроме этого, россияне нанесли авиаудар недалеко от Волчеяровки. Также наша разведка зафиксировала значительное усиление группировок артиллерии противника. Вероятно, это необходимо для поддержки наступательных действий.
Были жесткие обстрелы в других местах
Также российская артиллерия била на других участках фронта. Например, на Краматорском направлении активных наступательных действий не было, но обстреляли Маяки.
На Бахмутском направлении обстреливали:
- Николаевку;
- Берестовое;
- Покровское;
- Кодему;
- Нью-Йорк.
Здесь использовались не только разные типы артиллерии, но и минометы. Это же происходило на Авдеевском, Кураховском и Запорожском направлениях. Там атаковали позиции ВСУ в таких населенных пунктах:
- Водяное;
- Пески;
- Марьинка;
- Пречистовка;
- Гуляйпольское;
- Белогорье.
Кроме этого, в течение дня было немало атак на Южнобужском направлении. Там оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру из ствольной и реактивной артиллерии в районах 7 населенных пунктов.
Ракетные обстрелы городов Украины 26 июня
Также враг продолжил интенсивные ракетные атаки в разных регионах. В Генштабе отметили, что были нанесены удары по инфраструктуре города Николаева.
Утром же атаковали Киев, где ракеты Х-101 попали в жилой дом и детский сад. Впоследствии нанесли и ракетные удары по Черкасской области.
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