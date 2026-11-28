Силы обороны Украины нанесли удар по пункту постоянной дислокации российского подразделения "Рубикон" во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. По предварительным данным, в результате атаки погибли более 30 российских военнослужащих, еще до 70 получили ранения.

Об этом сообщили в Группировке войск (сил) "Юг".

Что известно об ударе по базе "Рубикон" в Бердянске?

По данным украинских военных, в результате удара уничтожена учебно-тренировочная база, где готовили российских операторов беспилотников. Также поражены места дислокации личного состава и хранения БПЛА. Кроме того, подтверждено поражение представителей руководящего состава подразделения.

После атаки в районе объекта неоднократно взрывались боеприпасы. По сообщениям очевидцев, значительное количество российских военных доставили в местную больницу, а тела погибших, по имеющейся информации, вывезли в Мариуполь.

В то же время в ВСУ отметили, что предварительные потери противника могут составить более 30 погибших и до 70 раненых.

Как проходила операция: смотреть видео

Кто организовал операцию?

Операцию спланировал координационный центр применения ударных беспилотных систем центра объединенной огневой поддержки группировки войск (сил) "Юг".

К выполнению задачи присоединились Harpy Group, Служба внешней разведки Украины, Центр специальных операций СБУ "Альфа", 422-й отдельный полк беспилотных систем "Luftwaffe" и 427-я отдельная бригада беспилотных систем "Рарог".

Отметим, что украинские защитники наносят такие атаки не впервые. Ранее бойцы уже атаковали центр боевого отряда "Рубикон" в Бердянске, систематически выбивая пилотов и командование вражеских дронов.