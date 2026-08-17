ВСУ нанесли удар по месту хранения российских БПЛА и средствам управления на ВОТ

В ночь на 17 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных целей российских оккупантов. В частности, было поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в районе Гвардейского во временно оккупированном украинском Крыму. Зафиксирован пожар на территории объекта.

Кроме того, была поражена наземная станция управления БПЛА "Орион" в Новофедоровке (ВОТ АР Крым).