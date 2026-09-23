Также удалось нанести удар по живой силе врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Что известно о результатах работы Сил обороны?

В районах населенных пунктов Новоселовка Первая и Дачное Донецкой области подразделения Сил обороны успешно поразили пункты управления БПЛА противника. Также им удалось атаковать склад беспилотников подразделения "Рубикон" в районе населённого пункта Волноваха.

Кроме этого, украинские защитники нанесли точные удары по объектам материально-технического обеспечения российских войск. В частности, в районе населенного пункта Кундрюче Луганской области удалось поразить состав горюче-смазочных материалов.

В районах населенных пунктов Горняк и Большая Шишевка Донецкой области подразделения Вооруженных Сил Украины уничтожили склады материально-технических средств агрессора. Также в районе населённого пункта Красногоровка Донецкой области украинские воины поразили место сосредоточения живой силы подразделения БПЛА оккупационных войск.

В Генштабе отметили, что системная работа по ликвидации ключевых военных объектов и логистике окупантов продолжается по всем направлениям фронта.