Також вдалось завдати удару по живій силі ворога. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Що відомо про результати роботи Сил оборони?

У районах населених пунктів Новоселівка Перша та Дачне Донецької області підрозділи Сил оборони успішно уразили пункти управління БпЛА противника. Також їм вдалось атакувати склад безпілотників підрозділу "Рубікон" у районі населеного пункту Волноваха.

Крім цього, українські захисники завдали точних ударів по об'єктах матеріально-технічного забезпечення російських військ. Зокрема, у районі населеного пункту Кундрюче Луганської області вдалось уразити склад паливно-мастильних матеріалів.

Водночас у районах населених пунктів Гірник та Велика Шишівка Донецької області підрозділи Збройних Сил України знищили склади матеріально-технічних засобів агресора.

Також у районі населеного пункту Красногорівка Донецької області українські воїни уразили місце зосередження живої сили підрозділу БпЛА окупаційних військ.

У Генштабі наголосили, що системна робота з ліквідації ключових військових об'єктів та логістики окупантів триває на всіх напрямках фронту.