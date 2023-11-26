Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре боевых действий на 24 Канале рассказал, что по этому объекту нужно было нанести удар гораздо раньше. Часть оккупированной Донецкой области до сих пор без света.

Важно Россияне контрнаступают на Юге и под Бахмутом: как за неделю изменилась карта фронта

Удар по ТЭС

Свитан отметил, что ВСУ нанесли удар по Старобешевской ТЭС. Это абсолютно легальная военная цель, потому что к ней подключено очень много военных объектов на Донбассе. Очень хорошо, что ВСУ начали бить по таким целям, но было бы лучше, если бы это было раньше.

Недалеко от Старобешевской ТЭС есть также Зуевская ТЭС. Эти объекты могут вывести из строя несколько снарядов. Остановка их работы доставит оккупантам очень много неприятностей. Почти все военные объекты на оккупированном Востоке присоединены к этим станциям.

Ночная атака дронов

В ночь с 25 на 26 ноября россияне снова атаковали Украину дронами. Однако эта атака уже не была такой массированной, как в предыдущую ночь. Россияне вернулись к стратегически правильным запускам 10 – 20 БПЛА каждую ночь.

Запускать до сотни дронов им невыгодно. Чем больше воздушных целей будет лететь, тем больше будет процент их уничтожения. Массированные атаки с использованием 100 дронов россияне будут делать по информационному поводу, как, например, утром Дня памяти жертв Голодомора.

Обзор боевых действий от Свитана: смотрите видео

Атака БПЛА по России

Вместе с тем и россияне жаловались, что им было неспокойно на их территории. В частности, взрывы прогремели в Туле. Это путь из Украины в Москву. ВСУ так же не нужно запускать по 100 дронов за один день. Следует делать регулярные атаки по 10-20 БПЛА каждую ночь.

Впрочем, если атаковать столицу России, то ПВО там мощнее, чем на остальной территории России. Там нужно атаковать Рублевку, центр Москва-Сити. Это и есть российские центры принятия решений. Впрочем, чтобы наши воздушные объекты дошли до целей в Москве, их нужно запускать в количестве около 100 штук.

"Хлопок" на оккупированных территориях: последние новости