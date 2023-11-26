Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що по цьому об'єкту треба було завдати удар значно раніше. Частина окупованої Донеччини досі без світла.

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Удар по ТЕС

Світан зазначив, що ЗСУ завдали удар по Старобешівській ТЕС. Це абсолютно легальна військова ціль, бо до неї під'єднано дуже багато військових об'єктів на Донбасі. Дуже добре, що ЗСУ почали бити по таких цілях, але було б краще якби це було раніше.

Неподалік Старобешівської ТЕС є також Зуєвська ТЕС. Ці об'єкти можуть вивести з ладу кілька снарядів. Зупинка їхньої роботи принесе окупантам дуже багато неприємностей. Адже майже всі військові об'єкти на окупованому Сході приєднані до цих станцій.

Нічна атака дронів

У ніч з 25 на 26 листопада росіяни знову атакували Україну дронами. Однак ця атака вже не була такою масованою, як у попередню до того ніч. Росіяни повернулись до стратегічно правильних запусків 10-20 БпЛА щоночі.

Запускати до сотні дронів їм невигідно. Чим більше повітряних цілей летітиме, тим більшим буде відсоток їхнього знищення. Масовані атаки з використанням 100 дронів росіяни будуть робити з інформаційного приводу, як-от уранці Дня пам'яті жертв Голодомору.

Огляд бойових дій від Світана: дивіться відео

Атака БпЛА по Росії

Разом з тим і росіяни скаржились, що неспокійно їм було на їхній території. Зокрема, вибухи пролунали в Тулі. Це шлях з України в Москву. ЗСУ так само не потрібно запускати по 100 дронів за один день. Варто робити регулярні атаки по 10-20 БпЛА щоночі.

Утім, якщо атакувати столицю Росії, то ППО там потужніше, ніж на решті території Росії. Там треба атакувати Рубльовку, центр Москва-Сіті. Це і є російські центри прийняття рішень. Утім аби наші повітряні об'єкти дійшли до цілей у Москві, їх треба запускати в кількості близько 100 штук.

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