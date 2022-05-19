ВСУ нанесли удар врагу на Востоке: ликвидировали 40 оккупантов, танки и БТР

Наши защитники продолжают давать достойный отпор на все атаки врага, к которым тот прибегает на Востоке. Только за один день там удалось уничтожить 40 оккупантов и несколько единиц их техники.

Об этом сообщили 19 мая в оперативно-тактической группировке "Восток". Сводку за день там обнародовали в 21:30.

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Сколько техники врагов уничтожили

В настоящее время российские войска продолжают пытаться прорвать линию обороны. Однако их каждый раз отбрасывают назад или просто уничтожают.

С этими 40 убитыми россиянами также удалось уничтожить 2 их БТР и 2 танка. Относительно количества раненых оккупантов – к сожалению, эта цифра неизвестна.

Какая ситуация на Востоке Украины

В этот день в Генштабе ВСУ обнародовали информацию о том что там на Донецком стало значительно улучшаться положение наших бойцов. Месяцем ранее враги бросали туда безумное количество резерва. Однако сейчас россияне начинают терять свои наступательные возможности.

В то же время, пока еще не останавливаются ожесточенные бои на всей линии столкновения. Наступление оккупанты ведут с поддержкой авиации и при обстрелах артиллерии.

Наиболее активные боевые действия продолжаются на пяти направлениях:

Северодонецком,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Кураховском.

Также россияне не оставляют надежду выйти на административные границы Луганской области. В частности, 18 мая было зафиксировано увеличение численности их авиации на Бахмутском и Северодонецком направлениях. Туда направили не менее 15 дополнительных боевых вертолетов воздушных войск России.

Однако там врагу тоже не удается продвинуться так, чтобы это можно было считать успехом. Следует заметить, что количество российских войск часто больше, чем у наших защитников, поэтому там продолжается действительно очень тяжелая борьба за нашу свободу.

Также идут бои в Запорожской области

В Запорожской области нашим воинам тоже приходится уничтожать россиян каждый день. К счастью, они это делают достаточно успешно и каждый день об этом отчитываются. В частности, 18 мая там удалось сделать небоеспособными более 60 россиян – 20 уничтожили, а 41 ранили.

Также там тогда уничтожили немного их техники:

3 единицы боевых бронированных машин;

2 единицы автомобильной техники;

1 беспилотник.

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