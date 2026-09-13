За исключением ретрансляторов и средств радиолокации: в Генштабе рассказали об ударах ВСУ
Украинские военные продолжают систематически уничтожать ключевую инфраструктуру российских оккупантов. Главными целями ВСУ 12 – 13 сентября стали пункты базирования дронов, средства радиолокации и ретрансляторы.
Силы обороны нанесли ущерб объектам как на территории ВОТ, так и на территории России. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Что известно о украинских ударах?
Украинские защитники нанесли удары по объектам захватчиков в нескольких регионах, в частности на временно оккупированных территориях и в Брянской области России.
Во временно оккупированном Донецке силы обороны успешно поразили место хранения, подготовки и непосредственного запуска российских ударных БПЛА.
В районах Железного Порта и Скадовска в Херсонской области, а также в Черноморском и Еленовке в оккупированном Крыму уничтожены наземные ретрансляторы. Враг использовал их для управления ударными дронами типа "Герань" и "Гербера". Кроме того, в Еленовке был поражен российский антенный комплекс.
Неспокойно было и на территории России. В Брянской области, возле населенного пункта Ревни, украинские военные обезвредили радиолокационную станцию сопровождения целей, а в районе Речицы нанесли удар по месту хранения вооружения и военной техники противника.
Напомним, что украинские защитники поразили два ЗРГК "Панцирь-С1" и оборонное предприятие. Также в начале сентября Силы обороны уничтожили железнодорожный мост в Крыму.