Силы обороны разгромили пункты управления БПЛА и склады оккупантов: подробности от Генштаба
Украинские военные нанесли серию точных ударов по важным военным объектам российских оккупантов. В течение 11 сентября и в ночь на 12 сентября подразделения Сил обороны Украины успешно уничтожили пункты управления беспилотниками и места хранения ударных БПЛА.
Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, в настоящее время уточняется масштаб ущерба, нанесенного оккупантам.
Подробности ночных ударов по позициям врага
В частности, украинские военные нанесли точные удары по пунктам управления БПЛА россиян в Пологах Запорожской области и в Железном Порту в Херсонской области.
Кроме того, удалось поразить склады и места хранения ударных дронов в Малом Керменчике Луганской области, а также в Донецке, Селидово и Кураховке Донецкой области.
Во временно оккупированном Алчевске в Луганской области силы обороны уничтожили склад материально-технического обеспечения вместе с местом хранения вооружения и военной техники захватчиков.
В военном командовании подчеркнули, что системная работа по ключевым объектам российских войск продолжается. "Продолжение следует!", – кратко резюмировали в Генштабе.
Как уже сообщалось на нашем сайте, накануне украинские защитники поразили две ЗРГК "Панцирь-С1" и базу беспилотников оккупантов. Кроме того, ранее Силы обороны также успешно поразили место запуска дронов в Донецке и несколько важных пунктов управления.
Кроме того, командующий Силами беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил, что за десять недель спецоперации "МоЛоЧКа" украинские военные уничтожили 285 плавательных средств российского "теневого флота".