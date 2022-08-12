ВСУ нанесут главный удар, – Гудыменко считает, что россия распадется после войны

Часто войну, которую россия начала против Украины, называют возможностью навсегда остановить страну-агрессора. Именно поэтому ВСУ сейчас ведут очень важную борьбу не только за независимость Украины, но и за весь мир.

И сейчас Украина остановит войну россии на очень долгое время. Об этом 24 каналу рассказал младший сержант ВСУ, историк и основатель движения "Демократический топор" Юрий Гудыменко.

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По его словам, россия является единственной империей сейчас в мире, которая не развалилась еще 100 лет назад, когда этому пришло время. Речь идет о периоде между Первой мировой и началом 60-х годов.

Тогда развалились практически все колониальные империи мира – Британская, Османская, Французская, Немецкая и другие. И россия осталась единственной, которая контролирует большое количество территорий и заселена не россиянами,

– объяснил историк.

Гудыменко подчеркнул, что если посмотреть на карту мира 19 века и как она менялась, то известно, что российская империя в какое-то время достигла наибольшего размера, затем в 1917 году развалилась и вновь сложилась как Советский союз.

Он отметил, что когда развалился Советский союз – сложилась "итерация" россии, но она заняла уже меньше места на карте.

"Сейчас после войны с Украиной россия, я уверен, распадется еще раз, как было в 91-м году, сложится еще меньшая страна. И это пульсирующее сердце не помирающей империи еще с 1917 года, которое никак не умрет, сделает еще несколько пульсаций, пока россияне не останутся на территории условно, от Саратова до Петербурга", – ответил сержант.

По его мнению, ВСУ сейчас нанесут россии главный удар. "Я думаю, что это наша историческая миссия. Мы свободный народ и должны прикончить последнюю империю в мире. Хотя это и тяжелая работа", – отметил историк.

Что будет победой? Для Гудыменко завершение войны – это когда все россияне, совершавшие военные преступления в Украине, умерли, и желательно не своей смертью.

Потому что для меня это не война за территории, это война на уничтожение Украины и победу в ней можно одержать, не дав уничтожить украинскую нацию и показав всему миру, что произойдет с людьми, которые пытаются уничтожить нас. Ни одно животное, которое пришло сюда, убивало, пытало, насиловало людей должно умереть "не в своей постели", и тогда это будет победа,

– ответил он.

Гудыменко о том, что будет с россией после победы Украины: видео



К слову, ранее политолог Михаил Бесараб также говорил, что рано или поздно российская империя развалится, как и любая другая. Оружие оккупантов может обернуться против них.

По его словам, скорее всего, россия развалится еще при жизни этого поколения. При этом после победы Украины в войне и распада россии ее остатки нужно будет немедленно разоружить.