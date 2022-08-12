І зараз Україна зупинить війну росії на дуже довгий час. Про це 24 каналу розповів молодший сержант ЗСУ, історик та засновник руху "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

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За його словами, росія є єдиною імперією зараз в світі, яка не розвалилася ще 100 років тому, коли цьому прийшов час. Йдеться про період між Першою світовою та початком 60-х років.

Тоді розвалилися фактично всі колоніальні імперії світу – Британська, Османська, Французька, Німецька та інші. І росія залишилася єдиною, яка контролює велику кількість територій і заселена не росіянами,

– пояснив історик.

Гудименко наголосив, що якщо подивитися на карту світу 19 століття і як вона змінювалася, то вмдно, що російська імперія в якийсь час досягла найбільшого розміру, потім у 1917 році розвалилася і знову склалася як Радянський союз.

Він зауважив, що коли розвалився Радянський союз – склалася "ітерація" росії, але вона зайняла вже менше місця на карті.

"Зараз після війни з Україною росія, я впевнений, розпадеться ще раз, як було в 91-му році, складеться ще менша країна. І це пульсуюче серце непомираючої імперії ще з 1917 року, яке ніяк не помре, зробить ще декілька пульсацій, поки росіяни не залишаться на території умовно, від Саратова до Петербургу", – відповів сержант.

На його думку, ЗСУ зараз нанесуть росії головний удар. "Я думаю, що це наша історична місія. Ми вільний народ і маємо прикінчити останню імперію в світі. Хоча це й важка робота", – зазначив історик.

Що буде перемогою? Для Гудименка завершення війни - це коли всі росіяни, які вчиняли військові злочини в Україні, померли, і бажано не своєю смертю.

Бо для мене це не війна за території, це війна на знищення України і перемогу в ній можна отримати, не давши знищити українську націю і показавши всьому світу, що відбудеться з людьми, які намагаються нас знищити. Жодна тварина, яка прийшла сюди, вбивала, катувала, гвалтувала людей повинна померти "не в своєму ліжку", і тоді це буде перемога,

– відповів він.

Гудименко про те, що буде з росією після перемоги України: відео



До слова, раніше політолог михайло Бесараб також казав, що рано чи пізно російська імперія розвалиться, як і будь-яка інша. Зброя окупантів може обернутись проти них.

За його словами, швидше за все, росія розвалиться ще за життя цього покоління. При цьому після перемоги України у війні та розпаду росії її залишки потрібно буде негайно роззброїти.