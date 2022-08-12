Про шантаж росії на ЗАЕС, вибухи в окупованому Криму, знищення складів окупантів та неможливість переговорів з путіним 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Головні тези з інтерв'ю – читайте далі.

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Про вибухи на військовому аеродромі в Криму

Михайло Подоляк прокоментував потужні вибухи на військовому аеродромі біля Новофедорівки в анексованому Криму. Він наголосив, що ці події свідчать про те, що буде відбуватися війна з деокупації Криму.

За його словами, Крим – це де-юре територія України, в повному обсязі. Хоча певний час наші партнери вважали, що ця територія повністю контролюється росією, тому потрібно обережно ставитися до бойових дій там.

Але такий показовий інцидент в аеропорту "Саки" продемонстрував, що Крим – це дійсно українська територія, там буде йти війна з деокупації. Впродовж 5 місяців партнери хотіли говорити про будь-що, але не про Крим. Сьогодні вони розуміють, що це частина України, яка має бути деблокована,

– зауважив радник голови ОП.

Подоляк зауважив, що Кримський міст безліч разів ставав предметом обговорень у ЗМІ. А ось про аеродром "Саки" не йшлося. Виявилося, що обидва об'єкти є доволі символічними для України.

"Ми інформаційно мудрі. Про речі які дійсно важливі менше говоримо, а про пропагандистські речі – публічно говоримо. Ми вміємо працювати… І говорити про речі, які можуть викликати панічні настрої у російському суспільстві – це правильна поведінка”, – пояснив Подоляк.

Він наголосив, що росіяни в Криму є окупаційним суспільством. Там є військова частина окупації та громадська частина окупації, які просто забрали в українців будівлі та домівки.

"До вибухів в Криму, росії чи білорусі причетні російські спецслужби"

Проте, на думку Подоляка, всі випадки, такі як вибухи на пивзаводі в Донецьку, військовій частині в росії та аеродромі в білорусі, – це все має "коріння" в російських спецслужбах.

За його словами, росія це робить, зокрема, і для того, щоб розбурхати своє населення, сказати "вставай страна агромная, давай на войну".

Вони хочуть спробувати "відмобілізувати" настрої. Бо прихована мобілізація в них таки йде, але бажаючих воювати небагато. Всі розуміють, що це якась дивна війна, де росіяни лише гинуть,

– каже Подоляк.

Радник глави ОП вважає, що такими подіями росія хоче якось повпливати на своє населення і отримати можливість примусової мобілізації. Для цього російські спецслужби створюють ці всі конфлікти, зокрема в росії і білорусі.

Подоляк пригадав, що в 1999 році, коли починалася друга Чеченська війна, всі вибухи житлових будинків в Москві чи інших російських містах, де загинуло безліч людей, були зроблені російськими спецслужбами, щоб виправдати війну.

"Так само вони роблять і сьогодні, тому ми маємо це розуміти і бути готовими до таких провокацій", – сказав він.

Але, Подоляк запевняє – те, що відбулося 9 серпня в Криму, буде бити по планах росії мобілізації населення. Тому важливо, щоб таких панічних настроїв росіян було якомога більше.

"Детонація" супроводжуватиме російські склади ще 2 – 3 місяці"

За його словами, росіяни кажуть, що знищують по 100 українських літаків чи 25 підводних човнів десь в степах за день. При тому вони додають, що це була "невеличка детонація".

Я думаю, що протягом наступних 2 – 3 місяців ця "невеличка детонація" супроводжуватиме практично всі склади російської армії. Тому заяви про "невеличку детонацію" і "необережність поводження росіян" на складах чи аеропортах буде лише збільшуватися,

– заявив Подоляк.

Він пояснив, що росія воює за радянськими стандартами – окупанти формують ударні угруповання на конкретних напрямках, щоб захопити певний обсяг території.

За словами Подоляка, щоб це працювало, російських військових треба забезпечити пальним, бокомплектами та іншим.

"Їм було просто воювати, коли вони могли це забезпечення наблизити до передової. Але сьогодні вони змушені все це відсувати якомога глибше в тил. Таким чином ми розриваємо логістичне забезпечення російських військ", – заявив він.

Радник глави ОП додав, що це буде погіршувати і логістику, і темпи, і кількість втрат. "А це зовсім інший тип війни, до якої росіяни не зовсім готові", – підсумував він.

"росії заблокували можливості для виготовлення сучасної зброї"

За його словами, Китай та інші країни не мають таких технологій, аби компенсувати росії можливість збудувати якийсь там обсяг сучасної зброї.

Тому росія, каже Подоляк, вкладає великі гроші у кілька наративів. Головний полягає в тому, що Україна має сісти за стіл переговорів – при чому негайно. Адже зараз в противника – пікові територіальні досягнення.

Водночас у випадку затяжної війни прагнення росії зрозуміле: противник хоче, аби Україна отримувала якомога менше зброї. Це, на думку окупантів, змусить ЗСУ застрягнути на певній території і змусити українську владу до перемовин.

Чиновник каже, що росіяни сьогодні істерично шукають можливість якось поповнити свої збройні сили.

"Для цього вони ведуть переговори з Іраном та КНДР. хочуть закупити там певні зразки зброї, хоча в самої росії така "зброя, якій аналогів немає". Але в них є лише 90% неточної радянської зброї", – саркастично зауважив радник глави ОП.

Про позицію Ердогана щодо росії. Подоляк зазначив, що турецький лідер Реджеп Ердоган продовжує вести переговори з путіним, керуючись суто прагматичними міркуваннями. І МЗС та розвідка чітко це відстежують, Україна веде постійний діалог з Туреччиною.

"путін не розуміє, якщо сьогодні певні промоакції з іншими країнами вдаються, і вони можуть про щось домовитися, але це все одно дорога вниз. Ці промоакції набагато дорожчі, ніж могли бути для нормальної країни", – пояснив радник голови ОП.

Ба більше, для цих країн, як наголосив Подоляк, поступово пропонуються альтернативи. Тому путін матиме все менше і менше можливостей з кимось про щось домовлятися.

Водночас Подоляк запевнив, що українська армія високоточною зброєю атакує російські цілі та таким чином розриває будь-яке забезпечення російських військ.

Але найбільш важливо, що на окупованих територіях починають наростати протестні настрої. Всі розуміють, що ця війна буде йти не так, як у 2014 році. Вона буде йти до моменту звільнення нашої території. Тому люди можуть проявляти проукраїнську позицію,

– сказав він.

Радник глави ОП припустив, що надалі будуть збільшувати кількість диверсій на складах росіян т втрати серед "лідерів" окупаційних військ. А це буде провокувати панічні настрої серед росіян.

На його думку, росія лише зараз починає розуміти, якого типу війну вона отримала.

"Адже росіяни "зайшли" на 3 – 7 днів, але я досі не розумію, чи пройшли вже ті три дні, за які вони хотіли захопити Київ. Може, ми просто неправильно розуміємо ці дні. Можливо, в них один день – це півроку", – додав Подоляк.

Чому переговори з росією зараз неможливі

Радник глави ОП каже, що Україна у жодному разі не піде на переговори з росією у теперішній ситуації. Новий умовний "Мінськ-3" може буквально знищити державу.

Він наголошує, що окупанти не просто так постійно вкидають думку, що потрібно змусити Україну сісти за стіл переговорів. Вони хочуть закріпити за собою нещодавно окуповані території. А далі – просто добивати державу.

Якщо ми сьогодні зафіксуємо за умовним "Мінськом-3" нову лінію розмежування, то отримаємо не Україну, а сумнозвісну Руїну,

– наголошує Михайло Подоляк.

Він вважає, що наслідки для України від таких перемовин будуть катастрофічними. Ось лише кілька потенційних варіантів, що буде у такому разі далі:

росія вважатиме, що перемогла.

росія постійно провокуватиме та погрожуватиме Україні щодо наступного етапу війни, загострення тощо.

росія не відмовиться від подальших планів щодо окупації усієї Чорноморської акваторії.

З України поїдуть усі гроші. Ніхто не буде інвестувати в державу, яка "завмерла" у повномасштабній війні.

Люди не будуть повертатися. Ніхто не захоче їхати, до прикладу, Харків чи Миколаїв, де у будь-який момент можуть відновитися обстріли.

Подоляк наголошує, що держава почне різко занепадати. Україна не зможе відновити експортний потенціал в сільському господарстві, металургії, хімії тощо. Будуть проблеми з електроенергією, адже Запорізька АЕС перебуватиме під контролем окупантів.

"Виникне величезна кількість проблем. Тому оці всі розмови про переговори, які потрібно вже розпочинати – це фактично розмови про те, щоб Україна перестала існувати. Якщо не через війну, то через швидкий занепад”, – підкреслив Михайло Подоляк.

За його словами, якщо переговори будуть, але Україна відкине ультиматуми росії, це також нічого не дасть, а лише погіршить ситуацію. “Умовно росія вимагатиме відкинути претензії на Херсон та інші окуповані території. Звісно, що Україна на таке взагалі не погодиться”, – відповів він.

На його думку, цілком можливо, що на час перемовин буде певне перемир'я на фронті. Коли Україна побачить, що домовитися з росією на адекватних умовах неможливо, то доведеться відновлювати бойові дії. І тоді окупанти почнуть масово істерити, що Україна зацікавлена у війні.

Уявимо, що переговорний процес триває 7 днів. За цей час окупанти показово не вестимуть обстріл територій – буде певне затишшя. Коли ми відмовимося від вимог росії, то будемо відновлювати бойові дії. І що скаже росія? Вони істерично кричатимуть у всіх європейських ЗМІ, що пішли на перемир'я, а Україна хоче воювати. І нібито всі наслідки, які будуть, – це провина України,

– пояснює радник глави ОП.

Реакція Подоляка на пропозицію Індонезії щодо переговорів. Напередодні президент цієї країни сказав, якби приїхав путін та Зеленський приїхали на саміт в Індонезію, можливо, він був би готовий стати посередником для них.

За його словами, це дивно звучить, коли людина взагалі не коментує війну росія – Україна, але пропонує таке.

"Мені взагалі дивно, коли хтось каже "я готовий бути посередником". А що ти розумієш в слові "посередник"? Що ти будеш робити? Точно зможеш поговорити чи зробиш загальне фото напамʼять і скажеш, що був посередництво. Це не працює", – зазначив радник глави Офісу Президента.

Михайло Подоляк зазначив, що важливо памʼятати – путін абсолютно ірраціонально мислить. Він абсолютно не розуміє того, що відбувається, а також немає всього обсягу інформації. Це відрізняє його від Володимира Зеленського, який дійсно має всю інформацію: мотиви війни, наслідки, як має закінчитися.

"путін все ще живе в ілюзії, що контролює процес. Крім того, в нього є така психічна над мета – зайти в історію як потужний імператор, збирач земель”, – акцентував Михайло Подоляк.

Він зазначив, що в України є дуже тяжка місія. Адже, крім нас, в нинішньому вигляді росію зупинити ніхто не зможе. Україна – єдина країна, яка абсолютно чітко розуміє, що роблять росіяни, хто вони, чому їх треба зупинити й чому ми заплатимо найбільшу ціну, щоб це зробити.

Про ядерний шантаж росії на Запорізькій АЕС

Нагадаємо, що 11 серпня російські окупанти вчергове обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта. Крім того, росія хоче підключити нашу атомну електростанцію до своєї енергетичної системи.

Проте Подоляк вважає, що заяви росії про те, що вона забере українську АЕС, це частково шантаж.

Проте окупанти дійсно забрали ЗАЕС. Зробили це для того, щоб красти в нас виробництво електроенергії і направляти її в анексований Крим. Адже принципово півострів не під'єднаний до електромереж росії,

– пояснив він.

Радник глави ОП зазначив, що ЗАЕС – це територія України, вона приєднана до нас і забезпечувалася нами. "А росія шукає способи, як вкрасти в нас зерно, метал та електроенергію та направити це в Крим. Ми це не дозволимо зробити", – відповів він.

Що стосується ядерного шантажу, то Подоляк наголосив, що росіяни демонстративно мінують територію ЗАЕС та завозять тяжку зброю на промислові території, роблять там склади артснарядів.

"Чи є в нас інструментарій, щоб їх звідти прибрати, – є. Адже суттєво за останні дні збільшився тиск світової спільноти, зокрема G7, яка відверто каже, щоб Україні повернути ЗАЕС", – сказав він.

Радник глави ОП додав, що росатом не зміг зібрати команду і завести її на територію ЗАЕС, щоб повністю контролювати виробничий процес, він частково контролюється Україною, а росія там лише розміщує свої війська.

Безумовно, ми заберемо ЗАЕС… Ядерний шантаж буде продовжуватися, бо росія більш нічого не вміє, крім вбивства цивільних людей. Але ситуація на Запорізькій АЕС контрольована,

– підсумував Подоляк.

Дивіться повне інтерв’ю з Михайлом Подоляком: відео 24 каналу