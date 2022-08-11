МЗС та розвідка чітко це відстежують, Україна веде постійний діалог з Туреччиною. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів радник голови ОП Михайло Подоляк.

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"путін не розуміє, якщо сьогодні певні промоакції з іншими країнами вдаються, і вони можуть про щось домовитися, це все одно дорога вниз. Ці промоакції набагато дорожчі, ніж могли бути для нормальної країни. Вони вже зменшуються в обсязі", – пояснив радник голови ОП.

Ба більше, для цих країн, як наголосив Подоляк, поступово пропонуються альтернативи. Тому путін матиме все менше і менше можливостей з кимось про щось домовлятися.

Це об'єктивна реальність, яку він не усвідомлює. Адже якщо ти живеш в образі Олександра Невського – ти точно не живеш в сучасному світі,

– підсумував Подоляк.

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