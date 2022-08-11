МИД и разведка четко отслеживают это, Украина ведет постоянный диалог с Турцией. Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк.

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"путин не понимает, если сегодня определенные промоакции с другими странами удаются, и они могут о чем-то договориться, это все равно дорога вниз. Эти промоакции намного дороже, чем могли быть для нормальной страны. Они уже уменьшаются в объеме", – объяснил советник главы. ОП.

Более того, этим странам, как подчеркнул Подоляк, постепенно предлагаются альтернативы. Поэтому у Путина будет все меньше и меньше возможностей с кем-то о чем-то договариваться.

Это объективная реальность, которую он не осознает. Ведь если ты живешь в образе Александра Невского – ты точно не живешь в современном мире,

– подытожил Подоляк.

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