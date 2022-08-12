О шантаже россии на ЗАЭС, взрывах в оккупированном Крыму, уничтожении складов оккупантов и невозможности переговоров с Путиным – читайте в эксклюзивном интервью с советником главы Офиса Президента Михаилом Подоляком, которое транслировал 24 канал .

Forbes подсчитал, сколько стоили уничтоженные российские самолеты на аэродроме "Саки" в Крыму

Михаил Подоляк прокомментировал мощные взрывы на военном аэродроме возле Новофедоровки в аннексированном Крыму. Он подчеркнул, что эти события свидетельствуют о том, что будет происходить война по деоккупации Крыма .

По его словам, Крым – это де-юре территория Украины, в полном объеме. Хотя некоторое время наши партнеры считали, что эта территория полностью контролируется россией, поэтому нужно осторожно относиться к боевым действиям там.

Но такой показательный инцидент в аэропорту "Саки" продемонстрировал, что Крым – действительно украинская территория, там будет идти война по деоккупации. В течение 5 месяцев партнеры хотели говорить о чем-либо, но не о Крыме. Сегодня они понимают, что это часть Украины, которая должна быть деблокирована,
– заметил советник главы ОП.

Подоляк отметил, что Крымский мост множество раз становился предметом обсуждений в СМИ. А вот об аэродроме "Саки" речь не шла. Оказалось, что оба объекта достаточно символичны для Украины.

"Мы информационно мудры. О вещах, которые действительно важны, меньше говорим, а о пропагандистских вещах – публично говорим. Мы умеем работать… И говорить о вещах, которые могут вызвать панические настроения в российском обществе – это правильное поведение", – пояснил Подоляк.

Он подчеркнул, что россияне в Крыму являются оккупационным обществом. Там военная часть оккупации и общественная часть оккупации, которые просто забрали у украинцев здания и дома.

Однако, по мнению Подоляка, все случаи, такие как взрывы на пивзаводе в Донецке, военной части в России и аэродроме в Беларуси, – это все "корни" в российских спецслужбах .

По его словам, россия это делает, в частности, и для того, чтобы взбудоражить свое население , сказать "вставай страна огромная, давай на войну".

Они хотят попытаться "отмобилизовать" настроения. Потому что скрытая мобилизация у них идет, но желающих воевать немного. Все понимают, что это какая странная война, где россияне только погибают,
– говорит Подоляк.

Советник главы ОП считает, что такими событиями россия хочет как-то повлиять на свое население и получить возможность принудительной мобилизации. Для этого российские спецслужбы создают все эти конфликты, в частности в России и Беларуси.

Подоляк напомнил, что в 1999 году, когда начиналась вторая Чеченская война, все взрывы жилых домов в Москве или других российских городах, где погибло множество людей, были сделаны российскими спецслужбами, чтобы оправдать войну.

"Так же они поступают и сегодня, поэтому мы должны это понимать и быть готовыми к таким провокациям", – сказал он.

Но Подоляк уверяет - то, что произошло 9 августа в Крыму , будет бить по планам россии мобилизации населения. Поэтому важно, чтобы таких панических настроений россиян было больше.

По его словам, россияне говорят, что уничтожают по 100 украинских самолетов или 25 подлодок где-то в степях в день. При этом они добавляют, что это была "небольшая детонация".

Я думаю, что в течение следующих 2-3 месяцев эта "небольшая детонация" будет сопровождать практически все составы русской армии. Поэтому заявления о "небольшой детонации" и "неосторожности обращения россиян" на складах или аэропортах будет только увеличиваться,
– заявил Подоляк.

Он объяснил, что россия воюет по советским стандартам – оккупанты формируют ударные группировки на конкретных направлениях, чтобы захватить определенный объем территории.

По словам Подоляка, чтобы это работало, российских военных нужно обеспечить горючим, бокомплектом и прочим.

"Им было просто воевать, когда они могли это обеспечение приблизить к передовой. Но сегодня они вынуждены все это отодвигать как можно глубже в тыл. Таким образом, мы разрываем логистическое обеспечение российских войск", - заявил он.

Советник главы ОП добавил, что это будет усугублять и логистику, и темпы, и количество потерь. "А это совсем другой тип войны, к которой россияне не совсем готовы", – подытожил он.

По его словам, Китай и другие страны не имеют таких технологий, чтобы компенсировать россии возможность построить какой-то объем современного оружия .

Поэтому Россия, говорит Подоляк, вкладывает большие деньги в несколько нарративов. Главное в том, что Украина должна сесть за стол переговоров – при чем немедленно. Ведь сейчас у противника – пиковые территориальные достижения.

В то же время в случае затяжной войны стремление России понятно: противник хочет, чтобы Украина получала как можно меньше оружия . Это, по мнению кафиров, заставит ВСУ застрять на определенной территории и вынудить украинские власти к переговорам.

Чиновник говорит, что россияне сегодня истерически ищут возможность как-то пополнить свои вооруженные силы.

"Для этого они ведут переговоры с Ираном и КНДР. хотят закупить там определенные образцы оружия, хотя у самой России такое "оружие, которому аналогов нет". Но у них только 90% неточного советского оружия", - саркастически заметил советник главы ОП.

О позиции Эрдогана по отношению к России . Подоляк отметил, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган продолжает вести переговоры с Путиным, руководствуясь сугубо прагматическими соображениями. И МИД и разведка четко отслеживают это, Украина ведет постоянный диалог с Турцией .

"Путин не понимает, если сегодня определенные промоакции с другими странами удаются, и они могут о чем-то договориться, но это все равно дорога вниз. Эти промоакции намного дороже, чем могли быть для нормальной страны", – объяснил советник главы ОП.

Более того, для этих стран, как подчеркнул Подоляк, постепенно предлагаются альтернативы. Поэтому у Путина будет все меньше и меньше возможностей с кем-то о чем-то договариваться.

Подоляк заверил, что украинская армия высокоточным оружием атакует российские цели и таким образом разрывает любое обеспечение российских войск.

Но наиболее важно, что на оккупированных территориях начинают нарастать протестные настроения. Все понимают, что эта война будет идти не так, как в 2014 году. Она будет идти до момента освобождения нашей территории. Поэтому люди могут проявлять проукраинскую позицию,
– сказал он.

Советник главы ОП предположил, что в дальнейшем будут увеличивать количество диверсий на складах россиян и потери среди "лидеров" оккупационных войск. А это будет провоцировать паническое настроение среди россиян.

По его мнению, Россия только сейчас начинает понимать, какого типа войну она получила.

"Ведь россияне "зашли" на 3 - 7 дней, но я до сих пор не понимаю, прошли ли уже те три дня, за которые они хотели захватить Киев . Может, мы просто неправильно понимаем эти дни. Возможно, у них один день - это полгода ", – добавил Подоляк.

Советник главы ОП говорит, что Украина ни в коем случае не пойдет на переговоры с россией в сложившейся ситуации. Новый условный "Минск-3" может буквально уничтожить государство.

Он отмечает, что оккупанты не просто так постоянно вбрасывают мнение, что нужно заставить Украину сесть за стол переговоров. Они хотят закрепить за собой оккупированные территории. А дальше – просто добивать государство.

Если мы сегодня зафиксируем по условному "Минском-3" новую линию разграничения, то получим не Украину, а печально известную Руину,
– подчеркивает Михаил Подоляк.

Он считает, что последствия для Украины от таких переговоров будут катастрофическими. Вот несколько потенциальных вариантов, что будет в таком случае дальше:

  • Россия будет считать, что победила.
  • Россия будет постоянно провоцировать и угрожать Украине относительно следующего этапа войны, обострения и т.д.
  • Россия не откажется от дальнейших планов по оккупации всей Черноморской акватории.
  • С Украины уедут все деньги. Никто не будет инвестировать в государство, которое "замерло" в полномасштабной войне.
  • Люди не будут возвращаться. Никто не захочет ехать, например, Харьков или Николаев, где в любой момент могут возобновиться обстрелы.

Подоляк отмечает, что государство начнет резко приходить в упадок. Украина не сможет восстановить экспортный потенциал в сельском хозяйстве, металлургии, химии и т.д. Будут проблемы с электроэнергией, ведь Запорожская АЭС будет находиться под контролем кафиров.

"Возникнет огромное количество проблем. Поэтому эти все разговоры о переговорах, которые нужно уже начинать - это фактически разговоры о том, чтобы Украина перестала существовать . Если не из-за войны, то из-за быстрого упадка", - подчеркнул Михаил Подоляк.

По его словам, если переговоры будут, но Украина отвергнет ультиматумы россии, это тоже ничего не даст, а только усугубит ситуацию. “Условно Россия потребует отвергнуть претензии на Херсон и другие оккупированные территории. Конечно, Украина на такое вообще не согласится”, – ответил он.

По его мнению, вполне возможно, что на время переговоров будет определенное перемирие на фронте. Когда Украина увидит, что договориться с россией на адекватных условиях невозможно, придется возобновлять боевые действия. И тогда оккупанты начнут массово истерить, что Украина заинтересована в войне.

Представим себе, что переговорный процесс длится 7 дней. За это время оккупанты показательно не будут вести обстрелы территорий – будет определенное затишье. Когда мы откажемся от требований России, будем возобновлять боевые действия. И что скажет Россия? Они будут истерически кричать во всех европейских СМИ, ушедших на перемирие, а Украина хочет воевать. И якобы все последствия, которые будут, – это вина Украины,
– объясняет советник главы ОП.

Реакция Подоляка на предложение Индонезии по переговорам . Накануне президент этой страны сказал, если бы приехал путин и Зеленский приехал на саммит в Индонезию , возможно, он был бы готов стать посредником для них.

По его словам, это удивительно звучит, когда человек вообще не комментирует войну Россия – Украина, но предлагает такое.

"Мне вообще странно, когда кто-то говорит "я готов быть посредником". А что ты понимаешь в слове "посредник"? Что ты будешь делать? Точно сможешь поговорить или сделаешь общее фото наизусть и скажешь, что было посредничество. Это не работает", – отметил советник главы Офиса Президента.

Михаил Подоляк отметил, что важно помнить – путин абсолютно иррационально мыслит. Он совершенно не понимает происходящего, а также нет всего объема информации. Это отличает его от Владимира Зеленского, действительно имеющего всю информацию: мотивы войны, последствия, как должно закончиться.

" Путин все еще живет в иллюзии, контролирующей процесс . Кроме того, у него есть такая психическая сверх цель - зайти в историю как мощный император, собиратель земель", - акцентировал Михаил Подоляк.

Он отметил, что у Украины очень тяжелая миссия. Ведь кроме нас в нынешнем виде россия остановить никто не сможет. Украина – единственная страна, которая совершенно четко понимает, что делают россияне, кто они, почему их нужно остановить и почему мы заплатим самую большую цену, чтобы это сделать.

Напомним, что 11 августа российские кафиры в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. Кроме того, Россия хочет подключить нашу атомную электростанцию к своей энергетической системе.

Однако Подоляк считает, что заявления россии о том, что она заберет украинскую АЭС, это отчасти шантаж.

Однако оккупанты действительно забрали ЗАЭС. Сделали это для того, чтобы воровать у нас производство электроэнергии и направлять ее в аннексированный Крым. Ведь принципиально полуостров не подключен к электросетям России.
– объяснил он.

Советник главы ОП отметил, что ЗАЭС – это территория Украины , она присоединена к нам и снабжалась нами. "А Россия ищет способы, как украсть у нас зерно, металл и электроэнергию и направить это в Крым. Мы это не позволим сделать", – ответил он.

Что касается ядерного шантажа , то Подоляк подчеркнул, что россияне демонстративно минуют территорию ЗАЭС и завозят тяжелое оружие на промышленные территории, делают там склады артснарядов.

"Есть ли у нас инструментарий, чтобы их оттуда убрать, – есть. Ведь существенно за последние дни увеличилось давление мирового сообщества, в частности G7, которое откровенно говорит, чтобы Украине вернуть ЗАЭС", – сказал он.

Советник главы ОП добавил, что росатом не смог собрать команду и завести ее на территорию ЗАЭС, чтобы полностью контролировать производственный процесс, он частично контролируется Украиной, а россия там размещает свои войска.

Безусловно, мы заберем ЗАЭС… Ядерный шантаж будет продолжаться, потому что Россия больше ничего не умеет, кроме убийства гражданских людей. Но ситуация на Запорожской АЭС контролируется,
– подытожил Подоляк.

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