ВСУ нашли и нанесли потери ДРГ россиян возле Рубежного – враг отошел

Украинские защитники не устают избивать захватчиков на нашей земле. Они доказывают свое мужество и отвагу каждый день.

О новых успехах наших воинов сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Нам удалось разгромить российскую диверсионно-разведывательную группу.

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Россияне поплатились за разведку наших позиций

Как сообщил Генштаб, российские кафиры хотели обнаружить слабые места в обороне наших войск в районах Дементиевки, Рубежного и Пятихаток. Потому и задействовали диверсионно-разведывательные группы.

Украинские воины их обнаружили и нанесли потери. Противник отошел. Недалеко от Кочубиевки кафиры пытались вести разведку боем. Наши защитники не дали им никакого шанса на успех и враг с потерями отступил,

– говорят в Генштабе.

Похожее развитие событий ждет каждого оккупанта, пришедшего на нашу землю.

Новости с фронта: основное

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявлял , что ВСУ в Запорожской и Херсонской областях уверенно двигаются в сторону временно оккупированных территорий и отодвигают линию столкновения. По его словам, на Херсонщине украинские военные находятся уже на 10 – 15-километровом расстоянии от областного центра, а в Запорожье продвинулись на 5 – 10 километров. При этом враг терпит существенные потери. В частности, за последние несколько дней на Херсонском и Запорожском направлениях украинские военные ликвидировали вертолет и российскую артиллерию "Акация".

Также по возведению Генштаба на вечер 17 июня стало известно, что и по другим направлениям россияне имеют потери. В частности, на Донбассе наши воины успешно отразили сразу несколько штурмов российских захватчиков. Украинские защитники успешно отразили штурм в районах Сиротиного и Метелкиного. Противник отошел с потерями на ранее занимаемые позиции. Также наши воины выборочным огнем пресекли попытку вражеской разведки боем вблизи Горного. Враг еще раз вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Берестово и Кодема, но все из них – безуспешно. Кафиры понесли потери и отошли.

Одна из еще одних больших побед на сегодняшний день – увольнение Дмитровки в Харьковской области. Под давлением украинских воинов русским захватчикам пришлось отступить. Поселок расположен на одном из основных направлений борьбы – Изюмском районе Харьковщины. ВСУ намерены уволить всю украинскую землю. Поэтому рано или поздно наши воины будут продвигаться дальше.

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