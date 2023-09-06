В течение суток российские оккупанты нанесли 10 ракетных и 54 авиационных ударов. Захватчики также 31 раз обстреливали из РСЗО позиции ВСУ и населенные пункты.

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Какие успехи у ВСУ

Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута благодаря штурмовым действиям. Наши защитники вытесняют оккупантов с занимаемых ими позиций и закрепляются на достигнутых рубежах. Также ВСУ наступают на Мелитопольском направлении. Они уничтожают российских захватчиков и шаг за шагом освобождают от них временно оккупированные территории.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также по позициям ЗРК противника. Наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 вражеский склад боеприпасов, 3 артиллерийских средства, 2 пункта управления и 1 ЗРК. Также они поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Враг не прекращает террор

На Волынском и Полесском направлениях по состоянию на 6 сентября отсутствуют существенные изменения. На Северском и Слобожанском направлениях российская авиация нанесла удар в районе Гранова Харьковской области. Кроме этого, захватчики обстреляли из минометов и артиллерии более 25 населенных пунктов в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

На Купянском направлении вражеская авиация ударила в районе Котляровки, Синьковки и Крахмального Харьковской области. Колодезное, Берестово и Кисловка подверглись обстрелам из артиллерии и минометов.

На Лиманском направлении ВСУ отразили атаку россиян в районе Новоегоровки Луганской области. Авиация противника била в районах Белогоровки на Луганщине и Веселого на Донетчине. Оккупанты также обстреляли из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, расположенных в Донецкой и Луганской областях.

На Бахмутском направлении вражеская атака тоже была отбита. Это произошло возле Орехово-Василовки Донецкой области. Артиллерия и минометы противника обстреляли более 15 населенных пунктов Донецкой области. Россияне нанесли авиационные удары в районах Хромового и Северного.

На Авдеевском направлении Силы обороны тоже отразили атаку российских оккупантов. Это произошло в районе Авдеевки. Около этого населенного пункта захватчики нанесли авиационный удар. А еще они обстреляли более 15 населённых пунктов из минометов и артиллерии.

На Марьинском направлении в районе Марьинки ВСУ сдерживают наступление захватчиков. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки, а также обстрелял этот и еще 2 населенных пункта из артиллерии и минометов.

На Шахтерском направлении российская авиация ударила в районе Урожайного. Кроме этого из-за россиян более 10 населенных пунктов попали под артиллерийские и минометные обстрелы.

На Запорожском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Работино и Малой Токмачки. Также они обстреляли более 10 населённых пунктов Запорожской области из минометов и артиллерии.

На Херсонском направлении авиация россиян ударила в районе Ольговки. Кроме этого захватчики обстреляли из артиллерии и минометов Херсон и Антоновку.

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