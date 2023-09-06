Протягом доби російські окупанти завдали 10 ракетних та 54 авіаційних ударів. Загарбники також 31 раз обстрілювали з РСЗВ позиції ЗСУ та населені пункти.

До теми ЗСУ намагаються розширити пролом в російській обороні біля Роботиного, – NYT

Яку успіхи у ЗСУ

Сили оборони мають частковий успіх на південь від Бахмута завдяки штурмовим діям. Наші захисники витісняють окупантів з займаних ними позицій та закріплюються на досягнутих рубежах. Також ЗСУ наступають на Мелітопольському напрямку. Вони знищують російських загарбників та крок за кроком звільняють від них тимчасово окуповані території.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також по позиціях ЗРК противника. Наші підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 1 ворожий склад боєприпасів, 3 артилерійські засоби, 2 пункти управління та 1 ЗРК. Також вони уразили 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Ворог не припиняє терор

На Волинському та Поліському напрямках станом на 6 вересня немає суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках російська авіація завдала удару в районі Гранівого, що на Харківщині. Крім цього загарбники обстріляли з мінометів та артилерії понад 25 населених пунктів на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині.

На Куп’янському напрямку ворожа авіація вдарила в районі Котлярівки, Синьківки та Крохмального, що на Харківщині. Колодязне, Берестове та Кислівка зазнали обстрілів з артилерії та мінометів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили атаку росіян в районі Новоєгорівки Луганської області. Авіація противника била в районах Білогорівки, що на Луганщині, та Веселого, що на Донеччині. Окупанти також обстріляли з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, що розташовані у Донецькій та Луганській областях.

На Бахмутському напрямку ворожа атака теж була відбита. Це сталося біля Оріхово-Василівки, що на Донеччині. Артилерія та міномети противника обстріляли понад 15 населених пунктів на Донеччині. Росіяни завдали авіаційних ударів в районах Хромового та Північного.

На Авдіївському напрямку Сили оборони теж відбили атаку російських окупантів. Це сталося в районі Авдіївки. Біля цього населеного пункту загарбники завдали авіаційного удару. А ще вони обстріляли понад 15 населених пунктів з мінометів та артилерії.

На Мар’їнському напрямку в районі Мар’їнки ЗСУ стримують наступ загарбників. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки, а також обстріляв цей та ще 2 населених пункти з артилерії та мінометів.

На Шахтарському напрямку російська авіація вдарила в районі Урожайного. Крім цього через росіян понад 10 населених пунктів зазнали артилерійських та мінометних обстрілів.

На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаційних ударів в районах Роботиного та Малої Токмачки. Також вони обстріляли понад 10 населених пунктів Запорізької області з мінометів та артилерії.

На Херсонському напрямку авіація росіян вдарила в районі Ольгівки. Крім цього загарбники обстріляли з артилерії та мінометів Херсон та Антонівку.

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