Кремлевские пропагандисты жалуются, что КАБы России перестали точно попадать в цель. Вооруженные Силы Украины, вероятно, нашли эффективные методы, чтобы противостоять разрушительному оружию врага.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что все события и факторы, которые ухудшают применение российского оружия, имеют отношение к Украине. Это можно подтвердить прямым или косвенным влиянием ВСУ.

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Как ВСУ противодействуют российским КАБам

Игорь Романенко подчеркнул, что более 2 лет управляемые авиационные бомбы России наносили вред украинским военным и гражданским.

Продолжались дискуссии с партнерами Украины о предоставлении эффективных средств для противодействия, однако, к сожалению, по его словам, это не имело необходимых результатов.

Мы (Украина – 24 Канал) напряженно работали на своих направлениях, развивая средства радиоэлектронной борьбы. Их использовали, чтобы уменьшать точность управляемых авиационных бомб. Есть и другое направление – лазерное оружие,

– сказал он.

Украинские разработчики постоянно совершенствуют и тестируют свои изобретения. Это очень важно, ведь позволяет расширять мощности военно-промышленного комплекса нашего государства.

Справка. Лазерное оружие – это современное энергетическое вооружение, которое использует мощный луч для уничтожения дронов, КАБов и других воздушных угроз. Оно работает почти мгновенно, имеет высокую точность и значительно дешевле ракеты, поскольку использует только электроэнергию. Среди известных лазерных систем – израильский Iron Beam, американский Helios и европейский SkyWarden.

Военный эксперт также отметил, что очень важно учитывать не на цену средства, который противодействует российским бомбам или ракетам, ведь важнее тот объект, который уцелел в результате неудачной атаки страны-агрессора.

Все для того, чтобы иметь объективную оценку организации и эффективности противовоздушной обороны.