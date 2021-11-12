В ВСУ назвали количество российских военных, воюющих на Донбассе

Пророссийские оккупанты ежедневно нарушают договоренности о прекращении огня на Донбассе. В ВСУ сообщили, что на постоянной основе на оккупированной территории находятся более 2 тысяч 100 российских кадровых офицеров.

Ситуацию на Востоке Украины обсудили министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Встреча состоялась в районе проведения ООС.

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На Донбассе постоянно находятся более 2 тысяч кадровых офицеров России

Министра проинформировали, что агрессор на территории оккупированного Донбасса поддерживает мощную группировку. Общая численность 1 и 2 армейских округов Южного военного округа России составляет 35 с половиной тысяч человек.

Более того, на Донбассе на постоянной основе находятся более 2 тысяч кадровых российских офицеров: они занимают ключевые посты в оккупантов.

С начала года зафиксировали более 2200 обстрелов

С начала 2021 года враг 2 287 раз обстрелял украинские позиции, из них 610 раз – из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Только в течение ноября 2021 года противник проигнорировал "тишину" 78 раз.

В ВСУ сообщили, что противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует беспилотники и снайперов.

Я бываю на передовой каждый месяц по несколько дней. В ближайшие дни вместе с министром посетим подразделения, чтобы пообщаться с военнослужащими и решить вопросы, которые их беспокоят,

– сообщил Валерий Залужный.

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На Донбассе используют российское оружие, – эксперты

Ранее международная неправительственная организация "Conflict Armament Research" обнародовала результаты своего исследования. Согласно им, оккупанты используют технику и вооружение, которое поставляет Россия. Работа специалистов длилась 3 года.

Какая ситуация на Донбассе за предыдущие сутки:

За 11 ноября 2021 года оккупанты 13 раз нарушили режим тишины.

Враг использовал запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Ранение получил наш защитник.

Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы.

Текст публикации главнокомандующего ВСУ:

Вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым работаем в районе проведения ООС.

Ситуация безопасности сложная, но полностью контролируется Объединенными силами.

Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала года зафиксировано 2287 обстрелов наших позиций, из которых 610 из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Только в течение текущего месяца враг нарушил режим "тишины" 78 раз (из них 26, применив артиллерийские системы калибром более 100 мм). Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов.

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысяч человек. Около 2,1 тысячи кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.

Военнослужащие Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии. Я бываю на передовой каждый месяц по несколько дней. В ближайшие дни вместе с министром посетим подразделения, чтобы пообщаться с военнослужащими и решить вопросы, которые их беспокоят.