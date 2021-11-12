В ВСУ назвали количество российских военных, воюющих на Донбассе
Источник:фейсбук Главнокомандующего ВСУ
Пророссийские оккупанты ежедневно нарушают договоренности о прекращении огня на Донбассе. В ВСУ сообщили, что на постоянной основе на оккупированной территории находятся более 2 тысяч 100 российских кадровых офицеров.
Ситуацию на Востоке Украины обсудили министр обороны Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Встреча состоялась в районе проведения ООС.
Важно Оккупанты обстреляли село на Луганщине и разрушили жилые дома
На Донбассе постоянно находятся более 2 тысяч кадровых офицеров России
Министра проинформировали, что агрессор на территории оккупированного Донбасса поддерживает мощную группировку. Общая численность 1 и 2 армейских округов Южного военного округа России составляет 35 с половиной тысяч человек.
Более того, на Донбассе на постоянной основе находятся более 2 тысяч кадровых российских офицеров: они занимают ключевые посты в оккупантов.
С начала года зафиксировали более 2200 обстрелов
С начала 2021 года враг 2 287 раз обстрелял украинские позиции, из них 610 раз – из вооружения, которое запрещено минскими договоренностями. Только в течение ноября 2021 года противник проигнорировал "тишину" 78 раз.Обратите внимание! В ВСУ сообщили, что противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует беспилотники и снайперов.
Я бываю на передовой каждый месяц по несколько дней. В ближайшие дни вместе с министром посетим подразделения, чтобы пообщаться с военнослужащими и решить вопросы, которые их беспокоят,
– сообщил Валерий Залужный.
Читайте также Россия может стремиться к продвижению вглубь территории Украины, – Кулеба
На Донбассе используют российское оружие, – эксперты
Ранее международная неправительственная организация "Conflict Armament Research" обнародовала результаты своего исследования. Согласно им, оккупанты используют технику и вооружение, которое поставляет Россия. Работа специалистов длилась 3 года.
Какая ситуация на Донбассе за предыдущие сутки:
- За 11 ноября 2021 года оккупанты 13 раз нарушили режим тишины.
- Враг использовал запрещенное минскими договоренностями вооружение.
- Ранение получил наш защитник.
- Украинские военные заставили боевиков прекратить обстрелы.
Текст публикации главнокомандующего ВСУ:
Вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым работаем в районе проведения ООС.
Ситуация безопасности сложная, но полностью контролируется Объединенными силами.
Российские оккупационные войска продолжают нарушать режим прекращения огня. С начала года зафиксировано 2287 обстрелов наших позиций, из которых 610 из запрещенного минскими договоренностями вооружения. Только в течение текущего месяца враг нарушил режим "тишины" 78 раз (из них 26, применив артиллерийские системы калибром более 100 мм). Противник усилил передовые подразделения танковыми группами и активно использует БПЛА и снайперов.
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей государство-агрессор поддерживает мощную группировку: общая численность 1 и 2 АК Южного военного округа РФ составляет 35,5 тысяч человек. Около 2,1 тысячи кадровых военнослужащих ВС РФ на постоянной основе воюют против Украины в ОРДЛО. Кадровые российские генералы и офицеры занимают ключевые командные должности.
Военнослужащие Объединенных сил добросовестно выполняют задачи по отпору и сдерживанию российской вооруженной агрессии. Я бываю на передовой каждый месяц по несколько дней. В ближайшие дни вместе с министром посетим подразделения, чтобы пообщаться с военнослужащими и решить вопросы, которые их беспокоят.