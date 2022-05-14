ВСУ не позволяют оккупантам продвигаться на Юге: украинская артиллерия уничтожила 65 россиян

Вооруженные силы Украины не позволяют российским оккупантам улучшить позиции на Юге. Враг не может ни продвинуться, ни атаковать в этом направлении.

Ситуация на Юге

В то же время, согласно оперативным данным по ситуации на Юге Украины, враг продолжает ведение боев в Харьковской и Николаевской областях.

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На линии столкновения, Херсонщине и Николаевщине враг продолжает ведение боевых действий на занятом рубеже. Ни атаковать, ни продвинуться наши подразделения не позволяют,

– говорится в сообщении.

ВСУ уничтожили 65 россиян на Юге

Украинские военные эффективно нанесли ракетно-артиллерийские удары во взаимодействии с авиацией Воздушных сил и уничтожили:

65 российских оккупантов,

станцию радиоэлектронной борьбы,

бронированную и автомобильную технику противников.

Николаев накрыли из РСЗО

В командовании сообщили, что враг продолжает атаки системами залпового огня по Николаеву. Россияне били по пригородной зоне и сельскохозяйственным угодьям. К счастью, обошлось без жертв.

На Змеином, пытаясь обеспечить прикрытие от возможного поражения своего корабельного состава, российские войска настраивают комплексы противовоздушной обороны.

На бортах судов в Черном море 30 крылатых ракет

В Черном море находятся корабли и российская подлодка. На борту судов не менее 30 крылатых ракет.

Поэтому в Одесской области в районах, прилегающих к государственной границе, в частности с непризнанным Приднестровьем, усилен контроль за соблюдением пограничного режима.

В частности, возле зоны транзитного следования через территорию Молдовы, правоохранителями проводятся дополнительные фильтрационные мероприятия.

Кратко о ситуации на фронте

По данным Генштаба, сейчас ожесточенные бои продолжаются на Донбассе, а также на юге Украины;

Россияне отступают на Харьковском направлении, поэтому свои основные усилия враг перебросил на обеспечение отвода войск от Харькова и удержание уже занятых позиций.

Оккупанты выстраивают многоэшелонную оборону, чтобы закрепиться на Запорожье;

Враг бьет по населенным пунктам на Славянском направлении.

Потери врага по состоянию на 14 мая – 27 200 уничтоженных солдат, в том числе не менее 300 были ликвидированы за последние сутки.

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