Ситуація на Півдні

Водночас, згідно з оперативними даними щодо ситуації на Півдні України, ворог продовжує ведення боїв на Харківщині та Миколаївщині.

Увага Обстріли на Донбасі та Херсонщині: як минула ніч у регіонах

На лінії зіткнення, на Херсонщині і Миколаївщині ворог продовжує ведення бойових дій на зайнятому рубежі. Ані атакувати, ані просунутись наші підрозділи не дозволяють,

– йдеться у повідомленні.

ЗСУ знищили 65 росіян на Півдні

Українські військові ефективно завдали ракетно-артилерійських ударів у взаємодії з авіацією Повітряних сил та знищили:

65 російських окупантів,

станцію радіоелектронної боротьби,

броньовану і автомобільну техніку ворогів.

Миколаїв накрили з РСЗО

У командуванні повідомили, що ворог продовжує атаки системами залпового вогню по Миколаєву. Росіяни гатили по приміській зоні та сільськогосподарським угіддям. На щастя, обійшлось без жертв.

На Зміїному, намагаючись забезпечити прикриття від можливого ураження свого корабельного складу, російські війська налаштовують комплекси протиповітряної оборони.

На бортах суден у Чорному морі 30 крилатих ракет

У Чорному морі перебувають кораблі та російський підводний човен. На борту суден щонайменше 30 крилатих ракет.

Тож, на Одещині в районах, прилеглих до державного кордону, зокрема з невизнаним Придністров’ям посилено контроль за дотриманням прикордонного режиму.

Зокрема, біля зони транзитного прямування територією Молдови, правоохоронцями проводяться додаткові фільтраційні заходи.

Коротко про ситуацію на фронті

За даними Генштабу, наразі запеклі бої тривають на Донбасі, а також Півдні України;

Росіяни відступають на Харківському напрямку, тому свої основні зусилля ворог перекинув на забезпечення відводу військ від Харкова та утримання вже зайнятих позицій.

Окупанти будують багатоешелонну оборону, щоб закріпитися на Запоріжжі;

Ворог гатить по населених пунктах на Слов'янському напрямку.

Втрати ворога станом на 14 травня – 27 200 знищених солдатів, зокрема щонайменше 300 було ліквідовано впродовж останньої доби.

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